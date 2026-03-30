La guerra con Irán ya impacta el bolsillo de los estadounidenses: empezó con las frambuesas

Las frambuesas revelan la crisis de combustibles y transporte que amenaza con subir un 10 % el precio del pan y la carne. Foto: Pixabay

Este delicado fruto depende de transporte intensivo en combustible, por lo que el alza del petróleo se traduce rápidamente en precios más altos en el supermercado.

Las frambuesas son las divas de los productos frescos. Mueren si la tierra está demasiado húmeda. Prefieren ser recogidas a mano. Transportarlas no es fácil. Lo mejor es apilarlas ligeramente en camiones frigoríficos que funcionen con gasóleo. Incluso en avión, deben mantenerse refrigeradas.

Todo esto las convierte en uno de los artículos que más combustible consumen en el pasillo de...