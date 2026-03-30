Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La guerra con Irán ya impacta el bolsillo de los estadounidenses: empezó con las frambuesas

Las frambuesas son el termómetro de la inflación en Estados Unidos. Entre la guerra en Irán y la logística, el precio se duplicó.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kim Severson | The New York Times
30 de marzo de 2026 - 06:04 p. m.
Las frambuesas revelan la crisis de combustibles y transporte que amenaza con subir un 10 % el precio del pan y la carne.
Las frambuesas revelan la crisis de combustibles y transporte que amenaza con subir un 10 % el precio del pan y la carne.
Foto: Pixabay

Este delicado fruto depende de transporte intensivo en combustible, por lo que el alza del petróleo se traduce rápidamente en precios más altos en el supermercado.

Las frambuesas son las divas de los productos frescos. Mueren si la tierra está demasiado húmeda. Prefieren ser recogidas a mano. Transportarlas no es fácil. Lo mejor es apilarlas ligeramente en camiones frigoríficos que funcionen con gasóleo. Incluso en avión, deben mantenerse refrigeradas.

Todo esto las convierte en uno de los artículos que más combustible consumen en el pasillo de...

Por Kim Severson | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Inflación

Guerra en Irán

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.