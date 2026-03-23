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La Habana no aguanta más: crónica de un viaje a Cuba en plena tensión con EE. UU.

Entre el endurecimiento del contexto internacional y las limitaciones internas, Cuba enfrenta una crisis que se traduce en escasez, desigualdad creciente y una vida cotidiana cada vez más restringida.

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Juliana Velasco Amado*
23 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Las calles y los negocios se ven casi vacíos en medio de la escasez de combustible.
Las calles y los negocios se ven casi vacíos en medio de la escasez de combustible.
Foto: Juliana Velasco Amado

Nadie quiere meter las manos al fuego por Cuba ante el despliegue de poderío político y económico de Estados Unidos en el mundo. La política exterior de guerra del actual presidente norteamericano ha dejado sin margen de maniobra o de diplomacia tanto al gobierno cubano como a los países que históricamente han sido sus aliados; ni siquiera los gobiernos de izquierda sudamericanos interceden por la isla: luego de la intervención estadounidense en Venezuela el pasado enero, nadie duda de que Donald Trump utilizará la fuerza, si le resulta...

Por Juliana Velasco Amado*

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