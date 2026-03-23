La Habana no aguanta más: crónica de un viaje a Cuba en plena tensión con EE. UU.

Las calles y los negocios se ven casi vacíos en medio de la escasez de combustible. Foto: Juliana Velasco Amado

Nadie quiere meter las manos al fuego por Cuba ante el despliegue de poderío político y económico de Estados Unidos en el mundo. La política exterior de guerra del actual presidente norteamericano ha dejado sin margen de maniobra o de diplomacia tanto al gobierno cubano como a los países que históricamente han sido sus aliados; ni siquiera los gobiernos de izquierda sudamericanos interceden por la isla: luego de la intervención estadounidense en Venezuela el pasado enero, nadie duda de que Donald Trump utilizará la fuerza, si le resulta...