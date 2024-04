La idea de separar Quebec de Canadá regresa en medio del descontento popular

La perspectiva de eliminar a la segunda provincia más poblada de Canadá de la federación ha vuelto a entrar en el debate político. Foto: Pixabay - Pixabay

La idea de separar de Canadá a Quebec, la segunda provincia más poblada del país, regresa al debate político durante una oleada de descontento popular para el actual gobierno, Coalition avenir Québec (CAQ).

Aunque los residentes de Quebec no se están manifestando en las calles como muestra de apoyo al movimiento separatista, no cabe duda de que están volviendo a mirar al Parti Québécois (PQ), según reporta The Guardian.

El PQ fue creado en 1968 con el objetivo de convertir la provincia en un país. Es, por mucho, el partido político más popular, con un grupo de encuestas que sugieren que podría formar un gobierno mayoritario si se celebraran elecciones hoy, de acuerdo con The Guardian.

Para los votantes, lo que llama la atención es el líder partido, Paul St-Pierre Plamondon, quien habla abiertamente de la cuestión separatista, incluso sobre la creación de un ejército permanente y la impresión de una moneda quebequense. Esto lo ha desmarcado de muchos líderes previos del PQ, que a menudo evitaban hablar sobre el tema por temor a alienar a los votantes.

Inclusive, en el más reciente presupuesto publicado por el partido, se registró un apartado sobre los supuestos beneficios económicos de un Quebec soberano.

Sin embargo, aunque el PQ fuera elegido hoy, la fuerza separatista también se debe al colapso político del actual gobierno, Coalition avenir Québec (CAQ).

Los caquistas, como se les conoce, prometieron en 2018 calmar de una vez por todas la aspiración separatista. Liderado por François Legault, exministro del gabinete del PQ, el partido se anuncia a sí mismo como una coalición de federalistas y soberanos que prioriza la economía.

La victoria del PQ en las elecciones parciales de octubre pasado confirmó una tendencia ilustrada por 11 encuestas en el último año, dijo el analista Philippe Fournier a The Guardian. “Es muy lineal”, dijo Fournier, fundador del agregador de encuestas 338canada.com. “El PQ se está beneficiando directamente del colapso del apoyo a la CAQ”.

Quebec ha celebrado dos referéndums sobre la soberanía de la provincia. Uno en 1980 y otro en 1995, en ambos ha ganado la opción de permanecer en Canadá. La mayoría de los quebequenses no quieren un nuevo intento porque están desilusionados por medio siglo de debates, sin embargo, St-Pierre Plamondon ha prometido uno, en caso de ganar las elecciones.

Desafortunadamente para el líder del PQ, dijo Fournier, la mayoría de los quebequenses lo ven como el mejor líder de una provincia canadiense, no de un país separado, según el medio británico. “El PQ me ha hecho un montón de preguntas sobre esto, y no les gusta lo que les digo, que es que todavía no han creado nuevos soberanistas, solo han traído de vuelta a los viejos al redil”, agregó Fournier, citado por la misma publicación.

El próximo año, los liberales federalistas de Quebec elegirán un nuevo líder después de más de dos años sin uno permanente, en gran parte porque nadie parece querer el puesto. La elección correcta podría virgorizar la idea separatista de la provincia.

Una pelea de antaño

El año pasado, una investigación realizada por los académicos Dennis G. Molinaro y Philip H.J. Davis, reveló que la unidad, denominada FAN TAN, encargada de espiar al movimiento separatista de Quebec, operó en secreto desde la oficina del ex primer ministro de Canadá Pierre Trudeau, padre del actual dirigente, Justin Trudeau.

La investigación señaló que el objetivo de FAN TAN era “realizar labores de vigilancia y acción política contra el movimiento separatista de Quebec fuera del control de la maquinaria estatal canadiense y bajo la tutela del Partido Liberal de Trudeau”, según resumió Hola News.

La unidad se creó poco después de la llamada “crisis de octubre” de 1970, cuando miembros del Frente de Liberación de Quebec (FLQ), una organización terrorista que luchaba para proclamar la independencia de la provincia, secuestró a un ministro federal y al cónsul británico en Montreal.

Los dos investigadores concluyeron que queda en duda la legalidad de la unidad para responder por qué la creación de FAN TAN no fue revelada por la comisión de investigación que en 1977 analizó las acciones de las fuerzas de seguridad canadienses durante la “crisis de octubre”, de acuerdo con Hola News.

