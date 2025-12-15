Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La incautación del petrolero venezolano revela lo que Cuba hace con el crudo

En los últimos años solo una parte del petróleo venezolano destinado a Cuba ha llegado realmente a la isla, según los documentos de PDVSA y los datos de seguimiento de los buques.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Anatoly Kurmanaev, Nicholas Nehamas y Farnaz Fassihi | The New York Times
15 de diciembre de 2025 - 06:00 p. m.
El petrolero Skipper pasa cerca de Guadalupe, en el Caribe, el 12 de diciembre de 2025, dos días después de ser incautado por el ejército estadounidense.
El petrolero Skipper pasa cerca de Guadalupe, en el Caribe, el 12 de diciembre de 2025, dos días después de ser incautado por el ejército estadounidense.
Foto: NYT - Maxar Technologies

El buque petrolero incautado esta semana por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela formaba parte de los esfuerzos del gobierno venezolano para apoyar a Cuba, según documentos y personas vinculadas a la industria petrolera venezolana.

El petrolero, llamado Skipper, zarpó de Venezuela el 4 de diciembre, cargado con casi dos millones de barriles de crudo pesado del país, según información interna de la petrolera estatal venezolana, conocida como PDVSA. El destino previsto del barco era el puerto cubano de Matanzas, según la...

Por Anatoly Kurmanaev, Nicholas Nehamas y Farnaz Fassihi | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Venezuela

EE. UU.

Skipper

PremiumEE

PDVSA

 

Michael Myers(apgw0)Hace 4 minutos
El modelo cubano, fracasado y dictatorial. Asesino y violador de los derechos humanos. Mantenido por otro dictador, aún más criminal. Curiosamente, cuando fidel murió, poseía una fortuna de al menos mil millones de dólares, de los cuales no dejó ni medio centavo para su pueblo.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 15 minutos
Muy bien!! Duro con el Castro chavismo!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.