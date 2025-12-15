La incautación del petrolero venezolano revela lo que Cuba hace con el crudo

El petrolero Skipper pasa cerca de Guadalupe, en el Caribe, el 12 de diciembre de 2025, dos días después de ser incautado por el ejército estadounidense. Foto: NYT - Maxar Technologies

El buque petrolero incautado esta semana por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela formaba parte de los esfuerzos del gobierno venezolano para apoyar a Cuba, según documentos y personas vinculadas a la industria petrolera venezolana.

El petrolero, llamado Skipper, zarpó de Venezuela el 4 de diciembre, cargado con casi dos millones de barriles de crudo pesado del país, según información interna de la petrolera estatal venezolana, conocida como PDVSA. El destino previsto del barco era el puerto cubano de Matanzas, según la...