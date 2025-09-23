La “indolencia” de Robert Kennedy: el autismo y el concepto de eugenesia en EE. UU.

Imagen de referencia. Robert F. Kennedy Jr. afirmó que el autismo es “prevenible” y una "epidemia" en EE. UU.
Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN
“El autismo no destruye familias: es el capacitismo el que lo hace”, respondió Tyla Grant, diagnosticada con esta condición a los 17 años, a las declaraciones del secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., quien aseguró que el autismo “destruye” a los niños y describió la situación como una “epidemia”.
El lunes, Kennedy renovó su polémica batalla discursiva: vinculó el paracetamol consumido por madres durante el embarazo con el incremento de diagnósticos de autismo en Estados Unidos. La afirmación, sin respaldo científico,...
Por Juliana Valentina Vélez
Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
