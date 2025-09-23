No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La “indolencia” de Robert Kennedy: el autismo y el concepto de eugenesia en EE. UU.

El discurso de Kennedy sobre el autismo genera miedo por sospecha de eugenesia, “estigmatiza” a personas autistas y promueve desinformación.

Juliana Valentina Vélez
Juliana Valentina Vélez
23 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Imagen de referencia. Robert F. Kennedy Jr. afirmó que el autismo es “prevenible” y una "epidemia" en EE. UU.
Imagen de referencia. Robert F. Kennedy Jr. afirmó que el autismo es “prevenible” y una "epidemia" en EE. UU.
Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

“El autismo no destruye familias: es el capacitismo el que lo hace”, respondió Tyla Grant, diagnosticada con esta condición a los 17 años, a las declaraciones del secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., quien aseguró que el autismo “destruye” a los niños y describió la situación como una “epidemia”.

El lunes, Kennedy renovó su polémica batalla discursiva: vinculó el paracetamol consumido por madres durante el embarazo con el incremento de diagnósticos de autismo en Estados Unidos. La afirmación, sin respaldo científico,...

Juliana Valentina Vélez

Por Juliana Valentina Vélez

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
