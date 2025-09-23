La “indolencia” de Robert Kennedy: el autismo y el concepto de eugenesia en EE. UU.

Imagen de referencia. Robert F. Kennedy Jr. afirmó que el autismo es “prevenible” y una "epidemia" en EE. UU. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

“El autismo no destruye familias: es el capacitismo el que lo hace”, respondió Tyla Grant, diagnosticada con esta condición a los 17 años, a las declaraciones del secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., quien aseguró que el autismo “destruye” a los niños y describió la situación como una “epidemia”.

El lunes, Kennedy renovó su polémica batalla discursiva: vinculó el paracetamol consumido por madres durante el embarazo con el incremento de diagnósticos de autismo en Estados Unidos. La afirmación, sin respaldo científico,...