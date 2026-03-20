La inmigración no era tema polémico en Argentina; con Milei se convirtió en uno

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una ceremonia para conmemorar el 34.º aniversario del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires. Foto: AFP - JUAN MABROMATA

El gobierno argentino se está sumando a una tendencia mundial de restricciones a la inmigración, y está usando mensajes agresivos, similares a los del gobierno de Donald Trump.

Como gran parte de Argentina, el barrio de Liniers en Buenos Aires es un centro de inmigrantes.

Esta concurrida zona comercial albergó en su día sastrerías españolas, fruterías italianas, boutiques libanesas y tantos judíos de Europa del Este que allí se distribuía un periódico en yiddish. Ahora, los puestos de peruanos y bolivianos que venden montones de quinoa y maíz...