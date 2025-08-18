La izquierda fragmentada y un giro a la derecha: claves de las elecciones en Bolivia

Combo de fotografías en el que aparecen Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga, ambos opositores, quienes disputarán una inédita segunda vuelta por la Presidencia boliviana. Foto: EFE - Luis Gandarillas / Gabriel Márquez

Casi 8 millones de bolivianos fueron convocados a las urnas el domingo para elegir un nuevo presidente y renovar el Congreso, en medio de una sociedad dividida y afectada por la crisis económica. Ocho candidatos aparecieron en el tarjetón, pero ahí no estuvieron incluidos ni el actual presidente, Luis Arce, ni el exmandatario Evo Morales, antiguos aliados, pero hoy enemigos políticos. La jornada electoral terminó así: el país irá a segunda vuelta, en la que se disputarán el Ejecutivo Rodrigo Paz y Jorge Quiroga.

Arce aseguró que entregará el...