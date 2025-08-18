No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La izquierda fragmentada y un giro a la derecha: claves de las elecciones en Bolivia

Con la división entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, y una economía golpeada por la inflación, los comicios que se vivieron el domingo fueron reflejo de las crisis políticas que ha vivido el país en las últimas décadas. La sorpresa de la noche fue Rodrigo Paz.

Hugo Santiago Caro
18 de agosto de 2025 - 02:01 p. m.
Combo de fotografías en el que aparecen Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga, ambos opositores, quienes disputarán una inédita segunda vuelta por la Presidencia boliviana.
Foto: EFE - Luis Gandarillas / Gabriel Márquez

Casi 8 millones de bolivianos fueron convocados a las urnas el domingo para elegir un nuevo presidente y renovar el Congreso, en medio de una sociedad dividida y afectada por la crisis económica. Ocho candidatos aparecieron en el tarjetón, pero ahí no estuvieron incluidos ni el actual presidente, Luis Arce, ni el exmandatario Evo Morales, antiguos aliados, pero hoy enemigos políticos. La jornada electoral terminó así: el país irá a segunda vuelta, en la que se disputarán el Ejecutivo Rodrigo Paz y Jorge Quiroga.

Arce aseguró que entregará el...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Jorge López(60581)Hace 11 minutos
Ese mamertismo de izquierda que se quiere quedar con toda la riqueza individual para alimentar una corte de parásitos lacayos cada día más grande dependientes del Estado
Luis Fernando Gil Román(yifyr)Hace 28 minutos
Lección para la izquierda colombiana. Hay que llegar al 2026 unidos.
UJUD(9371)Hace 40 minutos
Giro a la derecha ? Entiendo que Paz no es derecha...
