¿Qué es la lectura de cargos que el juez colombiano Juan Merchán le hará a Trump?

Seguidores y críticos de Donald Trump toman las calles de Nueva York, en un momento inédito: es el primer expresidente en ser acusado por la justicia. Foto: AFP - MICHAEL M. SANTIAGO

Manhattan amaneció agitado: seguidores y críticos del expresidente Donald Trump se congregan en las calles aledañas al tribunal a donde llegará el magnate para una diligencia judicial que se conoce como lectura de cargos.

Se espera que haga su ingreso sobre las 2:15 de la tarde de este martes, 4 de abril. Y aunque muchos esperan verlo, lo cierto es que el Servicio Secreto tiene un plan de seguridad para impedir que su entrada y salida al edificio sea pública. De acuerdo con la prensa local, “se trazaron múltiples rutas para planificar la llegada y salida de Trump”. La razón es garantizar la seguridad de la zona, que amaneció fuertemente custodiada.

Cuando Donald Trump se convierta oficialmente en acusado penal este martes, estará sujeto a un sistema legal que no puede controlar.

📝 Sugerimos: En Vivo, el minuto a minuto de la comparecencia de Trump ante la justicia

¿Qué es una lectura de cargos?

Es el siguiente paso en una investigación de casi cinco años, que se ha centrado en los pagos de dinero a Stormy Daniels, una actriz porno, antes de las elecciones de 2016. La intención de estas transacciones secretas, y reportadas de manera fraudulenta en las contabilidades, era ocultar un presunto encuentro sexual con la estrella de cine para adultos. Esta es la primera comparecencia de un acusado ante el juez, después de ser acusado penalmente, lo que ocurrió el pasado lunes. En este punto se le informará a Donald Trump los cargos y sus derechos.

📌Le puede interesar: ¿Qué pasará hoy con Donald Trump en Nueva York?

¿Quién hará la lectura de cargos?

Una vez llegue al tribunal, Donald Trump, como cualquier otro detenido, tendrá que dar su nombre, edad, profesión y someterse a la toma de huellas dactilares y a ser fotografiado. No será esposado. Luego irá a la sala de audiencias, acompañado por su abogado Joe Tacopina. Comparecerá ante el juez de origen colombiano, Juan Merchan, quien supervisó el juicio por fraude fiscal de la Trump Organization el año pasado.

Será Merchán quien lea la acusación y le preguntará si se va a declarar culpable o no culpable. Tacopina informó que el expresidente se declarará “no culpable” y entonces se fijarán las condiciones para su liberación y se fijará la fecha de la próxima cita judicial. Como Trump no tiene casos anteriores y no está acusado de cometer un delito violento lo más probable es que sea liberado sin pagar una fianza.

Le puede interesar: La historia de superación de Juan Merchan

El exinquilino de la Casa Blanca prevé regresar de inmediato a Florida, donde vive. A las 20H15 prevé pronunciar un discurso en su club de lujo en Mar-a-Lago, desde donde explicará los pasos que seguirá su equipo legal, que dice que presentará varios recursos para intentar que se invalide la acusación contra su cliente. Podría alegar que la investigación fue incriminatoria o un defecto de forma para ralentizar el procedimiento.

📰 También recomendamos: Las claves judiciales del caso Stormy Daniels vs. Donald Trump

¿Qué reveló la investigación a Trump?

La justicia de Nueva York abrió una investigación en 2018 sobre un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 para ocultar una supuesta relación extramatrimonial de Donald Trump.

La suma no se incluyó en las cuentas de la campaña del candidato republicano —lo cual violaría las leyes electorales estatales—, en cambio se registró como “honorarios legales” en las de su empresa, con sede en Nueva York.

En enero, el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, nombró a un gran jurado, un panel de ciudadanos seleccionados al azar con poderes de investigación, para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Donald Trump.

Después de tres meses de investigaciones y la comparecencia de testigos, el gran jurado decidió inculparlo pero no ha hecho públicos los cargos.

¿Publicar la foto de la ficha judicial de Trump? Una vez que se entregue, se espera que Trump sea procesado como un acusado típico, lo que incluye una foto policial y la toma de huellas dactilares. Pero no es probable que el gobierno publique la foto. El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, prohibió en 2019 la publicación de fotografías policiales a menos que exista una necesidad específica de hacerlo por razones de aplicación de la ley.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.