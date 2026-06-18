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La lucha de las Madres de Plaza de Mayo vive en la Argentina de Milei a pesar de la muerte

El sentimiento de orfandad invadió a aquellos argentinos cercanos a la resistencia que las mujeres víctimas de la dictadura han hecho desde los años 70. Sin uno de sus referentes, hay quienes dicen que su mensaje seguirá haciendo eco en una sociedad que está gestando sus propias luchas.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
18 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
Poco antes de morir, Taty Almeida recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Buenos Aires.
Poco antes de morir, Taty Almeida recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Buenos Aires.
Foto: AFP - LUIS ROBAYO

No hubo flores. Esa fue su última voluntad. De los 95 años que vivió, Taty Almeida dedicó casi 51 a buscar a Alejandro, el hijo que la dictadura argentina le arrebató. Él sabía que estaba en peligro, y ella supo su sentir al leer un poema que él dejó: “Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre (...), si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
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