La matanza en Río de Janeiro expone la violencia heredada de la época de la dictadura en Brasil

Tras el operativo policial en Río de Janeiro, criticado dentro y fuera de Brasil, se pide una reforma policial y se está a la espera de lo que las investigaciones revelen. Aún está la deuda de crear una política de seguridad que proteja la vida y le baje a los niveles de violencia.

Redacción Mundo
30 de octubre de 2025 - 11:21 p. m.
Personas sostienen un cartel contra el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, frente a los cuerpos de las personas fallecidas tras una operación militar letal.
Foto: EFE - Antonio Lacerda

Escenas de terror y de dolor se vivieron en Río de Janeiro tras una letal operación policial contra la banda Comando Vermelho, que dejó más de 132 muertos. Los familiares lloraron contra los cuerpos de los fallecidos, que fueron puestos en el suelo y en fila para que sus allegados pudieran identificarlos. Aunque las autoridades celebraron lo sucedido y lo denominaron como un “enfrentamiento histórico contra el crimen organizado”, en palabras del gobernador Cláudio Castro, quien también lo denominó como un “éxito”, voces dentro y fuera de...

Felipe(dw15k)Hace 7 minutos
¿Es coincidencia que este operativo sangriento se haga simultáneamente con los del dictador norteamericano en el caribe y ahora el Pacífico lanzando misiles a lanchas en aguas internacionales de manera ilegal? La ultraderecha sabe que el asesinato en masa de población pobre presuntamente criminal tiene muy buena acogida como forma de vender "seguridad". No en balde AUV inauguró su nefasto gobierno con Orión para entregarle la comuna 13 al paramilitarismo.
