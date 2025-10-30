La matanza en Río de Janeiro expone la violencia heredada de la época de la dictadura en Brasil

Personas sostienen un cartel contra el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, frente a los cuerpos de las personas fallecidas tras una operación militar letal. Foto: EFE - Antonio Lacerda

Escenas de terror y de dolor se vivieron en Río de Janeiro tras una letal operación policial contra la banda Comando Vermelho, que dejó más de 132 muertos. Los familiares lloraron contra los cuerpos de los fallecidos, que fueron puestos en el suelo y en fila para que sus allegados pudieran identificarlos. Aunque las autoridades celebraron lo sucedido y lo denominaron como un “enfrentamiento histórico contra el crimen organizado”, en palabras del gobernador Cláudio Castro, quien también lo denominó como un “éxito”, voces dentro y fuera de...