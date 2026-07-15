La narrativa del fraude electoral: la estrategia política que impulsa Trump

Un votante lleva una papeleta electoral en un centro de votación durante el inicio de la jornada de elecciones primarias en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de junio de 2026. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

“Salvar a Estados Unidos” o “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo” son algunos de los grandes lemas que han marcado el discurso político de Donald Trump. Sus consignas resuenan en cada rincón del país y cobran especial fuerza cada vez que se acercan unas elecciones.

Fiel a su estilo dramático, ahora Trump anunció que el jueves por la noche se dirigirá a la nación para revelar una “información muy importante”. Aunque aún no ha dado detalles sobre el contenido de su mensaje, medios estadounidenses aseguran que estará relacionado con presuntas...