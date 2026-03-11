Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La nueva estrategia de EE. UU. contra el narco deja por fuera a Colombia: ¿qué busca?

El narcotráfico en América Latina vuelve al centro del debate: gobiernos conservadores se alinean con Donald Trump y redefinen la estrategia regional contra los carteles.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
11 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Líderes latinoamericanos posan junto a Donald Trump en la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, convocada para reforzar la estrategia regional contra el narcotráfico y la influencia de China.
Líderes latinoamericanos posan junto a Donald Trump en la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, convocada para reforzar la estrategia regional contra el narcotráfico y la influencia de China.
Foto: EFE - La Casa Blanca

Una serie de eventos en Latinoamérica parece estar reavivando el debate sobre uno de los problemas más complejos de la región: el narcotráfico. Algunos gobiernos han virado hacia la derecha, alineándose con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su lucha contra los carteles, a los que el republicano ha declarado como su máximo enemigo.

En menos de un año, países como Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica han elegido líderes conservadores, impulsados ​​por preocupaciones sobre crimen y economía. Estos gobiernos priorizan la...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Estados Unidos

Latinoamérica

Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump

Ecuador

Daniel Noboa

PremiumEE

 

Jorge Luis Rodríguez Duarte(6u4ww)Hace 31 minutos
Mirando el mapa electoral, se entiende la desconfianza de Estados Unidos; en aquellas zonas bajo influencia de los carteles o de la guerrilla, ganó el pacto histórico en las pasadas elecciones legislativas.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.