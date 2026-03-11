La nueva estrategia de EE. UU. contra el narco deja por fuera a Colombia: ¿qué busca?

Líderes latinoamericanos posan junto a Donald Trump en la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, convocada para reforzar la estrategia regional contra el narcotráfico y la influencia de China. Foto: EFE - La Casa Blanca

Una serie de eventos en Latinoamérica parece estar reavivando el debate sobre uno de los problemas más complejos de la región: el narcotráfico. Algunos gobiernos han virado hacia la derecha, alineándose con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su lucha contra los carteles, a los que el republicano ha declarado como su máximo enemigo.

En menos de un año, países como Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica han elegido líderes conservadores, impulsados ​​por preocupaciones sobre crimen y economía. Estos gobiernos priorizan la...