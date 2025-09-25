Obesidad: ¿por qué los hombres mueren más, pero se tratan menos?

Menos consultas, más riesgo: los hombres con obesidad evitan la atención médica y enfrentan consecuencias más letales. Foto: Mohamed Hassan from Pixabay - Mohamed Hassan from Pixabay

Eric Reed siempre se consideró “un poco pesado”. Pero de verdad comenzó a subir de peso en 2018, después de que una lesión en la espalda durante un entrenamiento del Ejército y un divorcio complicado lo dejaran en medio de una batalla emocional. El dolor le dificultó hacer ejercicio, y a los dos años de dejar el Ejército, subió 23 kilos más.

“Bebía todo el tiempo, al menos un paquete de 12 a 24 latas a la semana. Pedía pizza con regularidad, comía demasiado”, aseguró Reed, que ahora tiene 41 años, es especialista en imagen médica y vive en...