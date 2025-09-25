Logo El Espectador
Mundo
América
Obesidad: ¿por qué los hombres mueren más, pero se tratan menos?

En EE. UU. los hombres sufren más complicaciones por obesidad, pero rara vez se tratan. El costo puede ser su propia vida.

Simar Bajaj | The New York Times
25 de septiembre de 2025 - 12:27 a. m.
Menos consultas, más riesgo: los hombres con obesidad evitan la atención médica y enfrentan consecuencias más letales.
Foto: Mohamed Hassan from Pixabay - Mohamed Hassan from Pixabay

Eric Reed siempre se consideró “un poco pesado”. Pero de verdad comenzó a subir de peso en 2018, después de que una lesión en la espalda durante un entrenamiento del Ejército y un divorcio complicado lo dejaran en medio de una batalla emocional. El dolor le dificultó hacer ejercicio, y a los dos años de dejar el Ejército, subió 23 kilos más.

“Bebía todo el tiempo, al menos un paquete de 12 a 24 latas a la semana. Pedía pizza con regularidad, comía demasiado”, aseguró Reed, que ahora tiene 41 años, es especialista en imagen médica y vive en...

Por Simar Bajaj | The New York Times

