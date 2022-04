La ola feminicida que el caso Debanhi Escobar volvió a alertar

La marcha de mujeres en México para exigir justicia en el caso de Debanhi Escobar. Foto: Julio César Aguilar - Agencia AFP

Aún se desconocen muchos detalles de la muerte de Debanhi Escobar en México. La noche del 22 de abril, la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León confirmó que el cuerpo que encontraron las autoridades en una cisterna correspondía al de la joven de 18 años, que desapareció el 9 de abril. La causa de muerte: una contusión profunda en el cráneo. Este domingo, Mario Escobar, padre de Debanhi, recibió una carpeta con nuevos videos que hacen parte de la investigación; en ellos, se ve a su hija ingresar al motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, donde las autoridades, trece días después de su desaparición, encontraron el cuerpo de Debanhi a cuatro metros de profundidad.

“Cuatro veces habían registrado la zona, ¿por qué a la quinta aparece? Ella no saltó la barda. Eso de que resbaló es mentira. Esto es una zona de peligro”, dijo Mario Escobar el día que supo que su hija estaba muerta. Y no es para menos que los familiares duden del proceder de las autoridades, pues México no es precisamente un país reconocido por encontrar a sus desaparecidos y mucho menos a los responsables.