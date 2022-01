Williams Dávila, diputado venezolano opositor, estuvo de visita en Colombia. / Gustavo Torrijos Foto: Gustavo Torrijos

Williams Dávila, diputado venezolano opositor por el Estado de Mérida, de Acción Democrática, estuvo de paso por Colombia. En esta entrevista, asegura que la presidencia interina de Juan Guaidó ha dejado resultados, que es necesaria en el camino hacia una transición democrática y que la única salida real son las elecciones presidenciales y parlamentarias libres.

Se refirió a coyunturas como el referendo revocatorio que se intenta sacar adelante en el país vecino, proceso al que no le ve mucho futuro. Finalmente, asegura que Venezuela no debería ser ficha en el «ajedrez» geopolítico al que está jugando Rusia.

En 2018 usted habló con El Espectador. Entonces dijo que Venezuela era un “Estado fallido”. ¿Qué ha cambiado de ese momento a hoy?

Se ha corroborado todo lo que dijimos. Hay más pruebas, como la información de la misión de determinación de los hechos del Consejo de DD. HH. de la ONU, que hizo una visita y determinó que había graves violaciones; el informe de la alta comisionada para los DD. HH., donde se registra la cantidad de ejecuciones extrajudiciales, la falta de independencia del poder Judicial, el hacinamiento en las cárceles, la presencia de presos políticos y lo más importante: a finales del año pasado la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que notificó al propio Nicolás Maduro que iba a abrir una investigación por delitos de lesa humanidad, y ya notificaron a los países que forman parte del Estatuto de Roma, de manera que tienen que cooperar en la averiguación de casos. Por otro lado, a diario vemos la presencia de grupos irregulares en la frontera. Comenzamos el año con más de 20 muertos en Barrancas, también en Arauquita. Lejos de mejorar, se han ido corroborando los hechos y la gravedad de la crisis humanitaria y de la situación política.

¿Cuál es la salida?

Tiene que haber elecciones presidenciales y parlamentarias. El régimen está buscando que le levanten sanciones, que pueda hacer convenios internacionales, pero nada de eso lo logrará si no da hechos concretos, así como que en la mesa en México fijemos fecha para las elecciones libres. Pero no tenemos ni presidencia ni asamblea, está la presidencia interina y está la asamblea, que como miembro de la comisión delegada represento.

Hay quienes creen que se han demorado en reconocer que la estrategia con Guaidó fracasó.

No ha fracasado, porque lo que acabo de decir son resultados concretos, de un esfuerzo de años de los sectores democráticos de la oposición en Venezuela, de Guaidó y la Asamblea. La CPI, la alta comisionada de los DD. HH. y el Consejo de DD. HH. reciben información que hemos enviado y lo más importante: la presencia de las víctimas. Sí hay logros. Maduro está en el poder y apoyado por los militares y grupos irregulares. Si la efectividad se mide por eso, no creo que sea el análisis. Guaidó fue ratificado y el régimen no logró dividir a la oposición, que es lo que quería, que no ratificáramos a Guaidó. Todos los partidos apoyamos el 5 de enero la instalación de la comisión delegada y en consecuencia la presidencia interina.

¿De qué se trata el “periplo” en el que se encuentra? ¿Por qué está en Colombia?

Queremos enviar varios mensajes claves: hay unidad, Guaidó es el presidente interino, la Asamblea legítima fue elegida en diciembre de 2015, la última elección constitucional que hubo. En este momento que tenemos una emergencia humanitaria, crisis económica, contagios de covid, es importante recuperar la institucionalidad. Guaidó está cumpliendo una etapa de transición para llegar a la democracia. Debemos consolidar una estructura de gobierno interino y desarrollar toda una ofensiva internacional. Por ejemplo, estuvimos en la Unión Interparlamentaria (UIP), que se realizó en noviembre en Madrid. Ahí la asamblea nacional que preside Guaidó fue reconocida. El comité de DD. HH. de la UIP visibilizó las denuncias y violaciones de nuestros derechos parlamentarios.

Arrancó el proceso para el referendo revocatorio de Maduro, criticado porque “no se recova lo que no es legítimo”…

No hay condiciones, son más exigentes la condiciones para un referendo que para elegir a un presidente. Tenemos casi seis millones de venezolanos en el exterior que no votarán. Además, el régimen hace 4 o 5 años, cuando dio una patada a las firmas que se habían recogido para el referendo de 2016, anuló las firmas por vía de decisiones de tribunales locales, y eso no lo permite la Constitución porque el referendo es nacional. Se necesita un registro electoral revisado, ajustado… No hay condiciones en la forma como se está planteando.

¿Y cómo lee la victoria de Sergio Garrido en Barinas?

Es un ejemplo de por qué Maduro no quiere elecciones libres, porque pierde. ¡La meca de la revolución! Y hubo contradicciones en el mismo régimen: Maduro quiere divorciarse del chavismo, mostrarse como cara nueva del chavismo, le importa un bledo haber perdido Barinas porque se deslastra de los chavistas. Pero hubo unión de la oposición. El candidato que ganó, Superlano, cuya victoria el régimen desconoció, utilizando al Supremo, que ellos controlan, para anular las elecciones, luego convocar a las del 9 de enero, inhabilitando a Superlano y a su esposa, que nunca ha sido funcionaria. Hubo un tercer candidato, Julio César Reyes, que había sido gente del chavismo originario: también lo inhabilitaron, pero actualmente es secretario general del gobierno del gobernador electo. Si estaba inhabilitado para lo uno, pues también debería estarlo para lo otro. Y finalmente, Sergio Garrido, que había salido electo diputado regional. El pueblo vio que todos estábamos unidos y más del 55 % de votos los sacó Garrido. Es una campanada para que desarrollemos una narrativa direccionada hacia las elecciones libres. Unidos perdería el régimen en las elecciones. Claro, tiene que haber comunidad internacional que observe, un registro electoral que incluya la votación de la diáspora, todas las condiciones que permiten unas elecciones transparentes.

¿Pero lo de Barinas es muestra de que el CNE funciona?

No asumió su rol; puso en duda que con el CNE tendríamos garantías para impedir un desmán que haga Maduro. El tribunal se subroga la competencia y suspende las elecciones, algo que no era de su competencia. Lo de Barinas tampoco es para decir que todo está listo, todo lo contrario: estamos peleando dentro de una dictadura contra la dictadura.

¿Y como ve el clima de apoyo regional?

Es un reto interesante. Nos pone en una exigencia al gobierno de transición de concertar con las fuerzas democráticas de América Latina. Tienen que ver el espejo de Venezuela los países donde van a ir a elecciones, no es un problema de izquierda o derecha, sino de democracia. No queremos que la causa Venezuela divida, sino que nos una porque es la defensa de la democracia. Agradezco al gobierno de Iván Duque todos los esfuerzos para atender a nuestros compatriotas, más de dos millones, primero con el PEP y luego con el Registro Único de Migrantes. Es un logro que sirve de ejemplo para muchos países del mundo. Pero al mismo tiempo que sea un espejo para que no suceda lo mismo en otros países.

Hablando de solidaridad, México empezó a pedir visa a los venezolanos…

Es una decisión soberana del gobierno mexicano. Son las cosas que precisamente debemos desarrollar desde el punto de vista internacional. La emergencia humanitaria ha generado una diáspora de 300.000 venezolanos en México, y se van generando este tipo de problemas, de coherencia y solidaridad latinoamericana. Ahí no tenemos embajada, Guaidó no es reconocido, el que tiene que actuar es Maduro.

¿Cómo analiza el papel de Venezuela en la tensión geopolítica actual?

Son 2.200 km de una frontera porosa y complicada, con grupos irregulares, donde no hay Estado. Hay presencia rusa. Hemos visto las declaraciones de Cristopher Figuera, exjefe de inteligencia de Maduro, sobre la presencia de implementos y asesores rusos; la llamada de Putin y Maduro (la semana pasada) es un reto para la comunidad internacional, como diciendo “bueno, ¿y qué?”. Rusia es autocrático y Venezuela es un país que tiene riquezas que otros no, somos enclave de entrada a la región, somo un Estado penetrado por grupos irregulares, todo esto es un factor de peligro para la paz del hemisferio. Venezuela no puede formar parte del ajedrez político que está jugando Rusia, porque eso nunca ha sido así, somos parte de un hemisferio en donde los valores son los de la democracia.

Y ya que menciona el tema de seguridad, ¿cómo lee lo que está pasando en la frontera con Apure?

Lo grave es el desplazamiento de los civiles, en Barrancas y lo que pasa en Arauquita y Arauca son enfrentamientos entre grupos, Eln y disidencias por el control del narcotráfico, y como no tenemos Estado, qué negligencia va a haber. No hay Estado. Nuestras Fuerzas Armadas no han actuado con contundencia a tiempo, es un tema que viene de tiempo atrás. El año pasado el Eln con lanzamisiles volaron un tanque del ejército venezolano y mataron a oficiales nuestros en territorio venezolano. Para rescatar la paz tiene que haber elecciones y que haya un cambio.

