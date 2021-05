La Organización Panamericana de la Salud suspendió el derecho a voto de Venezuela por deudas

De no saldar las deudas que están pendientes desde 2017, el país no podrá decidir sobre proyectos, ni sobre el financiamiento de la institución. Venezuela alega que tiene bloqueada la operativa bancaria al extranjero, por lo que no ha podido realizar los pagos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) suspendió el derecho a voto de Venezuela, debido a las deudas acumuladas desde 2017. La decisión fue adoptada durante el 58º Consejo Directivo de la OPS tras un informe presentado según el cual el país adeuda 7.854.219 dólares al organismo.

Además de las cuotas pendientes, Venezuela adeuda importes al fondo rotatorio de vacunas y al fondo estratégico de la organización. De no saldar las cuentas pendientes, el país no podrá elegir en el futuro al director de la OPS, ni decidir sobre proyectos, ni sobre el financiamiento de la institución.

El país presentó el 24 de septiembre un plan de pago a 20 años, que “no incluía ningún pago de las contribuciones en este año 2020 y que tampoco señalaba fechas de pago concretas en los años 2021 y siguientes”, dijo el representante salvadoreño, Carlos Gabriel Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud de su país

Alvarenga agregó que Venezuela ha alegado “motivos fuera de su control” por los que no ha podido efectuar los pagos, “puesto que tiene bloqueados en el extranjero importes significativos y tiene bloqueada la operativa bancaria y de pagos al extranjero”.

“Todo ello le impide transferir fondos fuera de Venezuela. En su exposición, Venezuela se ha comprometido a efectuar un primer pago de 392.560 dólares de forma inmediata, pero sin poder transferir los fondos al exterior y efectuar el resto de pagos previstos en años sucesivos en el primer semestre de cada año”, indicó el funcionario.

La Constitución de la OPS estipula que si un gobierno tiene atrasos que exceden el importe de los pagos anuales de sus cuotas correspondientes a dos años completos, se le suspenderán los privilegios de voto, aunque puede mantenerlos si considera que no paga por “condiciones fuera del control del gobierno”.

Cuba y Venezuela denuncian sanciones de EE. UU.

Durante la reunión, Venezuela culpó a Estados Unidos de sus problemas económicos, al denunciar “las medidas coercitivas e ilegales impuestas” por Washington, que según dijo afectaron “principalmente el acceso a la salud y la alimentación” de los venezolanos.

“Han secuestrado más de 30.000 millones de dólares pertenecientes a nuestro pueblo. No podemos utilizar nuestros recursos ni siquiera para honrar los compromisos con el Fondo Estratégico de la OPS impidiendo el acceso a vacunas y medicamentos”, dijo el ministro de Salud venezolano, Carlos Humberto Alvarado.

Cuba, bajo un embargo estadounidense desde 1962 y objeto de recientes sanciones por su alianza con Maduro, denunció también el bloqueo comercial por parte de EE. UU. La viceministra de Salud cubana, Marcia Cobas, dijo que el impacto “se ha recrudecido durante la pandemia” y “obstaculiza el acceso a insumos y equipos para la atención a pacientes”, al tiempo que deploró la “falaz campaña contra la cooperación médica que Cuba ofrece”.

Sin embargo, la representante estadounidense, Kristen Pisani, acusó al gobierno cubano de aprovechar la pandemia para hacer afirmaciones falsas. “Solo en 2019, Estados Unidos exportó 3,7 millones de dólares en medicamentos y suministros médicos a Cuba para apoyar al pueblo cubano”, aseguró.