La OTAN y la FIFA: con las reglas rotas sobre Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (d), sostiene una tarjeta roja que tiene su nombre escrito, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (i), durante una reunión en 2018. Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

Cuando Donald Trump llegó esta semana a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), algunos analistas temían lo peor. Su llamada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que condujo a la anulación de una expulsión de un jugador de Estados Unidos antes de su partido contra Bélgica, provocó gran inconformismo entre los europeos en la mesa, mucho más apasionados por el fútbol.

“¿Recibirá Estados Unidos una tarjeta roja en la OTAN?”, se preguntaba el analista Olivier Knox.

El lunes, antes de la cumbre, la Uefa, el...