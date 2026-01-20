La paradoja de la guerra antidrogas de Trump: el cannabis de EE. UU. inunda Irlanda

El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva con la que reclasifica la marihuana en la Lista III en la Lista de Drogas. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

La guerra global contra el narcotráfico tiene un caso que parece salirse del guion original. Mientras Washington continúa señalando a América Latina y China como el origen del problema de las drogas, y tomando medidas como el bombardeo de lanchas en el Caribe, el cannabis que hoy alimenta el mercado ilegal irlandés proviene, sorpresivamente, de Estados Unidos.

Según cifras citadas por The Irish Times, el valor del cannabis incautado procedente de Estados Unidos aumentó de 1,1 millones de euros en 2019 a 46 millones de euros en 2025. La...