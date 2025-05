Por el precio de la empanada: la pelea entre Ricardo Darín con ministro de Milei

El actor argentino Ricardo Darín posa durante el estreno de la serie de streaming de Netflix "El Eternauta". Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una insólita polémica se desató en Argentina sobre el nivel de precios, cuando el actor Ricardo Darín se valió del elevado precio de las empanadas para cuestionar la situación económica y el propio ministro de Economía, Luis Caputo, lo contradijo.

El protagonista de la exitosa serie El Eternauta cuestionó la utilidad del nuevo blanqueo que lanzó el gobierno para revitalizar el consumo echando mano a los dólares guardados bajo el colchón, como se llama popularmente al dinero sin declarar.

Invitado el sábado por la noche al programa de televisión que conduce Mirtha Legrand, Darín respondió con un lacónico “lo veo fantástico” cuando le consultó sobre la situación de Argentina, con una tasa de pobreza del 38%, el consumo acumuló 15 meses de caída y la mayoría de los jubilados cobran un tercio de lo que cuesta la canasta básica.

“La verdad no entiendo nada, me llama la atención esto de sacar los dólares del colchón, ¿de quién están hablando? Una docena de empanadas cuesta 48.000 pesos (unos 42 dólares), así que no comprendo de qué están hablando, hay mucha gente que lo está pasando muy mal”, enfatizó Darín.

Legrand asintió: “Los precios son terribles, terribles, no alcanza la plata”, dijo.

El comentario fue replicado en redes sociales y el ministro de Economía utilizó X para responder: “Las empanadas no valen eso Ricardito (...) Quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos”, escribió el funcionario.

Desde que asumió en diciembre de 2023, el presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, aplica una política de ajuste que simboliza en una motosierra, con la cual ha eliminado decenas de miles de puestos de trabajo en el Estado y conseguido equilibrar las cuentas públicas por primera vez en décadas.

También ha liberado el precio de los medicamentos, de las tarifas de servicios públicos y de alimentos, mientras recortó jubilaciones, eliminó pensiones y limitó los aumentos salariales en el ámbito público y privado, pulverizando el poder adquisitivo.

Con estas medidas, el gobierno consiguió reducir a la mitad el índice de inflación que pasó del 211% en 2023 (cuando Milei devaluó el peso un 50%) al 118% en 2024, mientras marcó un 47% interanual en abril pasado.

El préstamo del FMI es un voto de confianza del organismo de crédito que en 2018 le dio a Argentina el mayor préstamo de su historia, por unos 45.000 millones de dólares.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com