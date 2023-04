La película que hizo que el FBI enviara advertencia sobre amenazas terroristas

Foto de archivo. Ambientalistas protestan contra la industria petrolera frente a la Casa Blanca. Foto: AFP - NICHOLAS KAMM

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) envió más de una advertencia a otras agencias de seguridad gubernamentales en Estados Unidos por el “peligro” que podría representar How to Blow Up a Pipeline, o Cómo volar un oleoducto en español. Esta es una película de ficción que se estrenó el pasado 7 de abril y que cuenta la historia de un equipo de activistas ambientales que quiere destruir un oleoducto en Texas.

“La película tiene el potencial de inspirar a los actores de amenazas a atacar la infraestructura de petróleo y gas con explosivos u otros dispositivos destructivos”, señaló un documento del FBI al que tuvo acceso la revista Rolling Stone, quien tuvo la exclusiva de la historia.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia (ATF, por sus siglas en inglés) también se pronunció sobre la película, sugiriendo que esta “puede motivar ataques o interrupciones en infraestructura crítica en todo el país”. Otras 21 entidades federales y estatales separadas también mostraron su angustia por la cinta del director Daniel Goldhaber. Sin embargo, muchos se han mostrado escépticos ante la posibilidad de que este material sirva de inspiración para un ataque terrorista.

“Si alguien quiere atacar una tubería, atacará una tubería. No necesitan estar inspirados en una película para hacerlo”, señaló un funcionario del gobierno consultado por Rolling Stone. Un experto agregó que la cinta “no proporciona una guía paso a paso para construir un dispositivo (que dañe un oleoducto)”.

El director de la película dijo por su parte que esta es “una obra de ficción que aborda uno de los problemas más apremiantes del mundo real al contar una historia sobre ocho personajes que creen que destruir un oleoducto es un acto de autodefensa. Que las audiencias se hayan conectado tan fuertemente con ella solo demuestra la gravedad de la crisis climática y refuerza nuestra necesidad urgente de abordarla”.

Jana Winter, autora del artículo de la Rolling Stone, calificó la reacción del FBI de vaga e incluso hasta peligrosa. Como señaló Jake Wiener, abogado del Centro de Información de Privacidad Electrónica, “lo que estos documentos reflejan es el enfoque extremadamente sesgado de la aplicación de la ley para la evaluación de amenazas que subestimado crónicamente la amenaza del extremismo violento de derecha y se ha centrado innecesariamente en los movimientos ambientales”.

Si bien los ataques contra oleoductos pueden ser reales, la película podría resultar realmente inofensiva. Sin embargo, Mike German, miembro del Centro Brennan, coincide con Wiener en que lo que sí puede surgir tras este episodio es más medidas entusiastas contra los ambientalistas, sobrestimando la capacidad de una cinta de ficción para inspirarlos a cometer un ataque de este tipo.

“Estos informes se ajustan a un patrón desafortunado de productos de inteligencia que están diseñados para generar temor entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero no brindan información útil para que los agentes de policía detecten amenazas reales”, dice German.

