La polémica en la Cumbre de las Américas: presidente de México no asistirá

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realiza a partir de hoy en Los Ángeles (EE. UU.). “Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela. No obstante, reiteró que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard.

AMLO señaló hace unos días que su ausencia sería un mensaje de protesta. “Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía, y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos”, agregó. Desde un principio, Estados Unidos descartó incluir en la lista de invitados a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela para la Cumbre de las Américas en junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que no respetan la democracia.

“Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y, por lo tanto, no espero su presencia”, anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en entrevista con NTN24.

“Todo el drama sobre quién va a participar y quién no y por qué motivos demuestra que hay una gran desconexión”, sostuvo a la AFP Michael Shifter, profesor de la universidad de Georgetown. Según el analista, Estados Unidos “pierde influencia sobre todo en América del Sur, pero también en México”, aunque existe mucho poder blando de las empresas “que siguen siendo muy influyentes”. También lo es China, que se ha convertido en un socio consolidado para la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Argentina, Alberto Fernández, se unieron al llamado a extender las invitaciones a todos, pero acudirán a la cita. Aun así, el canciller argentino Santiago Cafiero reiteró este sábado la necesidad de “una reunión sin exclusiones, un espacio de encuentro donde se pueda discutir desde las diversidades, pero desde el respeto también. Si hay discusiones que las haya, pero que estén todos en la misma mesa”.

Con información de Efe y Afp

