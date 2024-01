La polémica tras la hospitalización secreta de Lloyd Austin, jefe del Pentágono

“Comprendo la preocupación de los medios de comunicación por la transparencia y reconozco que podría haber hecho un mejor trabajo asegurándome de que el público estuviera debidamente informado", dijo Lloyd Austin sobre su reciente hospitalización. Foto: EFE - WILLY KURNIAWAN / POOL

El secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, estuvo hospitalizado y en cuidados intensivos el día de Año Nuevo, cuando fue ingresado en un hospital militar de Bethesda (Maryland), a las afueras de Washington, luego de que se complicara una intervención médica de la cual no se conocen detalles. El funcionario aseguró que asume “toda la responsabilidad” por el secreto que rodea su estancia allí.

El sábado por la noche, a través de un comunicado difundido por el Pentágono, comentó: “Comprendo la preocupación de los medios de comunicación por la transparencia y reconozco que podría haber hecho un mejor trabajo asegurándome de que el público estuviera debidamente informado. Me comprometo a hacerlo mejor, pero es importante decir esto: se trataba de un procedimiento médico mío y asumo toda la responsabilidad de mis decisiones sobre la divulgación”.

La declaración de Austin se produjo cuando la agencia de noticias Associated Press (AP) informó que altos líderes de la administración Biden, altos funcionarios del Pentágono y miembros del Congreso no supieron durante días que había sido hospitalizado. El Pentágono no informó al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ni al principal asesor Jake Sullivan de la hospitalización de Austin hasta el jueves, según dos funcionarios del gobierno que hablaron con la AP bajo condición de anonimato. El medio Politico fue el que aseguró que ni siquiera Biden fue notificado al respecto.

Cuando se supo de la hospitalización, el Pentágono emitió un primer comunicado en el que su portavoz, el general Pat Ryder, aseguró que “la subsecretaria de Defensa estuvo preparada en todo momento para actuar en nombre del secretario y ejercer sus poderes, en caso necesario”. Sin embargo, Kathleen Hicks también estaba ausente, pues estaba de vacaciones en Puerto Rico. El mayor general de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, dijo que la Casa Blanca y el Estado Mayor Conjunto fueron notificados sobre la hospitalización de Austin, pero no se confirmó cuándo ocurrió ese aviso. El Congreso habría recibido la noticia el viernes en la tarde.

El secreto detrás de la hospitalización del jefe del Pentágono tomó lugar en medio de fuertes tensiones internacionales: milicias apoyadas por Irán han lanzado repetidamente drones, misiles y cohetes contra las bases de las tropas estadounidenses en Irak y Siria, provocando contraataques de las fuerzas estadounidenses en medio de su ausencia. También se dio cuando Estados Unidos impulsa una coalición marítima internacional en el mar Rojo, frente a los ataques a buques comerciales por parte de militantes hutíes desde Yemen, además de los enfrentamientos que continúan en Gaza y la guerra de Ucrania.

El principal republicano en el Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, acusó al Pentágono de no informar inmediatamente al Congreso sobre tales asuntos, como exige la ley. Dijo, además, que el episodio erosionó aún más la confianza del público en la administración Biden, citando fallas pasadas para revelar rápidamente información sobre incidentes de seguridad nacional, como ocurrió el año pasado con un globo chino que sobrevoló partes de Estados Unidos. A través de un comunicado, afirmó: “Cuando una de las dos autoridades de comando nacional del país no puede cumplir con sus deberes, las familias de militares, los miembros del Congreso y el público estadounidense merecen conocer el alcance total de las circunstancias”.

Pero él no fue el único republicano en reaccionar. Tom Cotton, senador por Arkansas, agregó: “El secretario de Defensa es el eslabón clave en la cadena de mando entre el presidente y los militares uniformados, incluida la cadena de mando nuclear, cuando las decisiones más importantes deben tomarse en cuestión de minutos. Si esta información es cierta, debe haber consecuencias por esta escandalosa disfunción”.

Sin embargo, el teniente general retirado Mark Hertling, que anteriormente sirvió como comandante del Ejército estadounidense en Europa, trató de matizar un poco la situación. En declaraciones a CNN, dijo que “Austin debió haber notificado al [Consejo de Seguridad Nacional] o a la Casa Blanca. Siempre notificas a tu jefe si estás hospitalizado por algo, y no sabemos qué ocurrió que no permitió que eso sucediera”. Sin embargo, minimizó la idea de que Estados Unidos pudo haber sido vulnerable con él hospitalizado: “Tiene varios ayudantes en los que confía para continuar las acciones del departamento mientras él está fuera”.

