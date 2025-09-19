No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

Mundo
América
19 de septiembre de 2025 - 09:24 p. m.

La policía migratoria amplía su fuerza en EE. UU.

Provo, Utah. A primera hora de la mañana, una extensa fila de personas comenzó a formarse en las afueras de un centro de reclutamiento federal. Cientos de aspirantes, provenientes de distintos puntos del país, buscan sumarse a la fuerza migratoria impulsada por el presidente Donald Trump como parte de su campaña de deportaciones. La convocatoria, liderada por el Servicio de Inmigración, ha atraído a una multitud diversa, reflejando el interés nacional que despierta esta nueva fase de endurecimiento en la política migratoria.

Unidad de Video

Agencia AFP

Conoce más

Temas Relacionados

Migración

Política migratoria

Donald Trump

EE.UU.

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar