La policía migratoria amplía su fuerza en EE. UU.

Provo, Utah. A primera hora de la mañana, una extensa fila de personas comenzó a formarse en las afueras de un centro de reclutamiento federal. Cientos de aspirantes, provenientes de distintos puntos del país, buscan sumarse a la fuerza migratoria impulsada por el presidente Donald Trump como parte de su campaña de deportaciones. La convocatoria, liderada por el Servicio de Inmigración, ha atraído a una multitud diversa, reflejando el interés nacional que despierta esta nueva fase de endurecimiento en la política migratoria.