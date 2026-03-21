La presión judicial de Washington ahora está sobre Petro

Fotografía publicada en la red social X en la cuenta @infopresidencia que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - @infopresidencia

Cuando el presidente Gustavo Petro visitó a su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca en febrero pasado, este le firmó el libro “The Art of the Deal” con las palabras “Eres genial”. Ese mensaje, sin embargo, no fue garantía de que las suspicacias sobre el mandatario quedarían resueltas.

Esta semana “The New York Times” reveló que en al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos están andando investigaciones criminales contra el colombiano por presuntos nexos con el narcotráfico. De acuerdo con la agencia Reuters, sin embargo, las...