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La presión judicial de Washington ahora está sobre Petro

Medios internacionales informaron sobre investigaciones penales que involucran al mandatario colombiano. Según expertos, se trataría de una estrategia para forzar resultados que la administración Trump espera de Colombia.

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
21 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Fotografía publicada en la red social X en la cuenta @infopresidencia que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.
Fotografía publicada en la red social X en la cuenta @infopresidencia que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: EFE - @infopresidencia

Cuando el presidente Gustavo Petro visitó a su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca en febrero pasado, este le firmó el libro “The Art of the Deal” con las palabras “Eres genial”. Ese mensaje, sin embargo, no fue garantía de que las suspicacias sobre el mandatario quedarían resueltas.

Esta semana “The New York Times” reveló que en al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos están andando investigaciones criminales contra el colombiano por presuntos nexos con el narcotráfico. De acuerdo con la agencia Reuters, sin embargo, las...

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
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Luis Jose Escamilla Moreno(86767)Hace 5 minutos
Descarada complicidad de los medios. Presión judicial?. Por eso es que los Estados unidos no regularizan el consumo y venta de drogas ilícitas, porque con ese cuento puede justificar, invadir países, tumbar y poner a los Presidentes de los Países sin armas nucleares. Ni con tanta evidencia abrumadora que así lo demuestra, (Maduro y el petróleo Venezolano), los medios NO tienen algo de prudencia y mesura en no ser cómplices los abusos desmedidos del gobierno de los EU y sus instituciones.
Luis Jose Escamilla Moreno(86767)Hace 5 minutos
Descarada complicidad de los medios. Presión judicial?. Por eso es que los Estados unidos no regularizan el consumo y venta de drogas ilícitas, porque con ese cuento puede justificar, invadir países, tumbar y poner a los Presidentes de los Países sin armas nucleares. Ni con tanta evidencia abrumadora que así lo demuestra, (Maduro y el petróleo Venezolano), los medios NO tienen algo de prudencia y mesura en no ser cómplices los abusos desmedidos del gobierno de los EU y sus instituciones.
TRABAJOS DE INGENIERIA ALVARADO NAVARRO LTDA(50722)Hace 46 minutos
Tarde o temprano su radio será un PHILIPS; se puede engañar a todos, algún tiempo; a algunos todo el tiempo pero no a todos todo el tiempo. El futuro del señor Petro y su círculo será negro
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 47 minutos
El presidente PETRO, es un hombre decente, su lucha contra el crimen organizado ha sido incansable y exitosa. Que sus adversarios y enemigos le quieran hacer daño, eso es otra cosa. Que esos mismos adversarios y enemigos, aquí y fuera del país, quieran interferir en el proceso electoral colombiano e intentar afectar al candidato CEPEDA (hombre impoluto) que representa la continuación del proyecto petrista, es otra cosa. PETRO y CEPEDA, son personas íntegras.
  • Marcos Parra(4wbmf)Hace 9 minutos
    Convenza a Tump
Giovanni(38945)Hace 51 minutos
El demonio naranja no descansará hasta que no haga un burden de Cuba, un estado de Venezuela y un país lacayo a Colombia… nada ha cambiado y tratará de incidir en las elecciones porque el imperio decadente no puede permitir un estado soberano y de izquierda!… tiempos algidos los que nos esperan…
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