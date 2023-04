La religión no está tan alejada de las crisis en Centroamérica

Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión y declarado "traidor de la patria". Foto: AP - Moises Castillo

Al sacerdote claretiano Donaciano Alarcón no le dieron tiempo para nada, ni siquiera de sacar sus pertenencias de la casa cural. Los uniformados nicaragüenses le quitaron su computador personal y el celular y lo dejaron descalzo, el pasado lunes, en El Espino, el puesto fronterizo entre Nicaragua y Honduras. “Me metieron en una patrulla con dos policías y me llevaron a la frontera y ahí me hicieron cruzar y me dijeron: ‘Usted está fuera del país y no puede regresar más’”, dijo el cura a Radio Hogar de la arquidiócesis de Panamá.