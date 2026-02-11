Logo El Espectador
La reunión entre Petro y Trump bajó el tono, pero la ofensiva de EE. UU. sigue en la región

El precio de no cooperar para países como Colombia y México ha marcado el compás en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico.

María José Noriega Ramírez
11 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
El Comando Sur de Estados Unidos atacó una nueva lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico.
Foto: EFE - @Southcom

En las últimas horas se vieron dos eventos que mostraron, una vez más, cómo Estados Unidos está mirando a Latinoamérica bajo el mando de Donald Trump. Por un lado, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que hace parte del Departamento de Estado, confirmó que cooperó con Colombia para llevar a cabo un operativo contra el narcotráfico. Por el otro, Washington dio a conocer que un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico dejó dos muertos, considerados presuntos narcoterroristas, lo que elevó...

