La reunión entre Petro y Trump bajó el tono, pero la ofensiva de EE. UU. sigue en la región

El Comando Sur de Estados Unidos atacó una nueva lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico.
Foto: EFE - @Southcom
En las últimas horas se vieron dos eventos que mostraron, una vez más, cómo Estados Unidos está mirando a Latinoamérica bajo el mando de Donald Trump. Por un lado, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que hace parte del Departamento de Estado, confirmó que cooperó con Colombia para llevar a cabo un operativo contra el narcotráfico. Por el otro, Washington dio a conocer que un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico dejó dos muertos, considerados presuntos narcoterroristas, lo que elevó...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación