Las acusaciones por supuesta corrupción sobre el alcalde de Nueva York, explicadas

Eric Adams, alcalde de Nueva York: “Siempre supe que si defendía mi postura por los neoyorquinos, me convertiría en un objetivo, y en eso me convertí (...). Si me acusan, soy inocente y lucharé contra esto con todas mis fuerzas y espíritu”. Foto: AFP - YUKI IWAMURA

Desde 2021, Eric Adams, alcalde de Nueva York, ha estado bajo la lupa de los investigadores, pues se ha manejado el supuesto de que él y su campaña habrían conspirado con el Gobierno de Turquía para recibir donaciones extranjeras ilegales y que el funcionario habría presionado al personal del Departamento de Bomberos para que aprobara la apertura de un consulado turco de gran altura, a pesar de las preocupaciones de seguridad. Las autoridades también indagan sobre valiosas mejoras de vuelos que creen que el alcalde recibió de Turkish Airlines.

Medios locales, como The New York Times, informaron en la noche del miércoles que Adams fue imputado por cargos penales federales, aunque no especificaron cuáles son. La acusación seguía sellada el jueves en la mañana y aún se desconoce cuándo se entregaría el funcionario a las autoridades, quien, desde ya, se ha convertido en el primer alcalde en ejercicio de la mayor ciudad de Estados Unidos en enfrentar una acusación. De hecho, en la madrugada de hoy, a eso de las 6:00 a. m., agentes federales irrumpieron en su residencia oficial, Gracie Mansion.

Un abogado suyo, Alex Spiro, a través de un comunicado, dijo: “Ellos aparecieron en un intento de crear un espectáculo (de nuevo) y llevarse el teléfono del alcalde Adams (de nuevo)”. Añadió: “No ha sido arrestado y espera con ansias su día en la corte. Envían a una docena de agentes para recoger un teléfono cuando lo hubiéramos entregado con gusto”.

Esto sucede días después de que varios funcionarios cercanos a él dimitieran, como es el caso del comisionado de Sanidad, Ashwin Vasan, y del responsable de Educación, David Banks, un amigo íntimo suyo. Ya lo habían hecho antes el jefe del Departamento de la Policía de Nueva York, Edward Caban, y su principal asesora legal, Lisa Zornberg.

¿Qué ha dicho Eric Adams sobre las acusaciones de corrupción en su contra?

En un video, el alcalde dio a entender que no había sido informado de la acusación. “Siempre supe que si defendía mi postura por los neoyorquinos, me convertiría en un objetivo, y en eso me convertí (...). Si me acusan, soy inocente y lucharé contra esto con todas mis fuerzas y espíritu”. En su intervención prometió seguir en el cargo: “He estado enfrentando estas mentiras durante meses (...). Sin embargo, la ciudad ha seguido mejorando. No se equivoquen. Me eligieron para dirigir esta ciudad y la dirigiré”.

Ahora bien, teniendo en cuenta este panorama, su camino a la reelección en 2025 se vuelve más difícil. Hasta ahora, cuatro miembros de su partido, el Demócrata, se han presentado a la contienda y sostienen que Adams es un mal administrador y que no ha abordado la crisis de asequibilidad de la ciudad. En el caso de que dimita, el defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, un fuerte crítico suyo, se convertiría en alcalde interino y podría postularse para el puesto de manera permanente.

