Las claves del acuerdo militar entre EE. UU. y Ecuador: lo que puede aprender Colombia

Abelardo de la Espriella y Donald Trump. Foto: Archivo Particular

Han pasado poco más de tres semanas desde que el ministro de Defensa, Jorge Mora, suscribió el acuerdo formal por el que Colombia se une al Escudo de las Américas de Estados Unidos, abriendo la puerta a posibles operaciones conjuntas en territorio colombiano. Si bien las preguntas y los aspectos que deben tenerse en cuenta ante esta posibilidad ya están sobre la mesa, vale la pena revisar antecedentes recientes en la región sobre las condiciones para que esto ocurra.

Ecuador y Estados Unidos expidieron hace un par de días nuevos lineamientos...