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Las claves del acuerdo militar entre EE. UU. y Ecuador: lo que puede aprender Colombia

Mientras Ecuador ya regula la presencia temporal de militares estadounidenses bajo un acuerdo de estatuto de fuerzas, Colombia apenas comienza a definir cómo funcionará su nueva cooperación con Washington. La experiencia ecuatoriana deja sobre la mesa varias preguntas sobre soberanía, jurisdicción e inmunidades.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
30 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Abelardo de la Espriella y Donald Trump.
Abelardo de la Espriella y Donald Trump.
Foto: Archivo Particular

Han pasado poco más de tres semanas desde que el ministro de Defensa, Jorge Mora, suscribió el acuerdo formal por el que Colombia se une al Escudo de las Américas de Estados Unidos, abriendo la puerta a posibles operaciones conjuntas en territorio colombiano. Si bien las preguntas y los aspectos que deben tenerse en cuenta ante esta posibilidad ya están sobre la mesa, vale la pena revisar antecedentes recientes en la región sobre las condiciones para que esto ocurra.

Ecuador y Estados Unidos expidieron hace un par de días nuevos lineamientos...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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Norma Enríquez(12580)Hace 38 minutos
Este tipo de tratados genera impunidad y pérdida de soberanía. No son acuerdos entre iguales, sino entre poder y subordinados. No es conveniente para Colombia. Recordemos que el presidente actual ha jurado fidelidad a EEUU y responderá a sus intereses, no a los nuestros.
ISMAEL Orozco Sanchez(31700)Hace 39 minutos
Pregunta : Las Fuerzas Militares de Colombia envian miembros de ellas en comisión de estudios a USA. Si uno de esos militares comete un delito allá (violación por Ej) lo juzgaran de acuerdo a las leyes de Colombia o las de USA ?? En Cartagena, unos militares gringos violaron menores y el proceder terminó en que no podian ser juzgados en Colombia y de eso nunca se supo en que terminó..
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