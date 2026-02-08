Las condiciones que han creado Colombia y Ecuador para favorecer al narcotráfico

Militares ecuatorianos custodian la frontera con Colombia en el Puente Internacional Rumichaca. Foto: EFE - Xavier Montalvo

E l secuestro y asesinato de unos periodistas del diario El Comercio a manos de un grupo de las disidencias de las FARC y el atentado en San Lorenzo (provincia de Esmeraldas), cerca de la frontera con Colombia, ocurridos con tan solo dos meses de diferencia en 2018, alertaron sobre la debacle que sufriría Ecuador de ahí en adelante. Con unos índices de violencia que no bajan desde hace años, y que tan solo en 2025 cerraron con más de 9.000 asesinatos, lo que colocó la tasa de muertes violentas en su pico más alto en la historia (50,91 por...