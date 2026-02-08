Logo El Espectador
Las condiciones que han creado Colombia y Ecuador para favorecer al narcotráfico

En medio de las tensas relaciones entre ambos países, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre por qué la frontera colomboecuatoriana es un punto crítico para el crimen organizado tienen ciertos matices. El problema, que no es exclusivo de su gobierno ni del de su homólogo Daniel Noboa, tiene raíces en las faltas que de lado y lado se han cometido desde hace años.

María José Noriega Ramírez
08 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Militares ecuatorianos custodian la frontera con Colombia en el Puente Internacional Rumichaca.
Militares ecuatorianos custodian la frontera con Colombia en el Puente Internacional Rumichaca.
Foto: EFE - Xavier Montalvo

E l secuestro y asesinato de unos periodistas del diario El Comercio a manos de un grupo de las disidencias de las FARC y el atentado en San Lorenzo (provincia de Esmeraldas), cerca de la frontera con Colombia, ocurridos con tan solo dos meses de diferencia en 2018, alertaron sobre la debacle que sufriría Ecuador de ahí en adelante. Con unos índices de violencia que no bajan desde hace años, y que tan solo en 2025 cerraron con más de 9.000 asesinatos, lo que colocó la tasa de muertes violentas en su pico más alto en la historia (50,91 por...

@majonorimnoriega@elespectador.com
