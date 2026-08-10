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Las dudas sobre el anuncio de USD 1.000 millones de EE. UU. para Colombia

Más allá del monto anunciado, el reto estará en traducir la cooperación en una estrategia viable, en un contexto de menor capacidad estatal y tensiones sociales en los territorios.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
10 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
De la Espriella plantea retornar a la aspersión, las cuales están suspendidas desde 2015. / Jonathan Bejarano
De la Espriella plantea retornar a la aspersión, las cuales están suspendidas desde 2015. / Jonathan Bejarano
Foto: Archivo Particular

La administración de Donald Trump ratificó, pocas horas después de la posesión de De la Espriella, que Colombia es un socio vital para Estados Unidos en el hemisferio. Un comunicado del Departamento de Estado anunció ayudas de hasta USD 1.000 millones para adelantar diversos programas en Colombia, con un enfoque prioritario en la seguridad y el combate del “narcoterrorismo”. No solo marca una diferencia con los cuatro años de ires y venires, tensiones y confrontaciones con Gustavo Petro, sino que también, según la intención del comunicado,...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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