Las dudas sobre el anuncio de USD 1.000 millones de EE. UU. para Colombia

De la Espriella plantea retornar a la aspersión, las cuales están suspendidas desde 2015. / Jonathan Bejarano Foto: Archivo Particular

La administración de Donald Trump ratificó, pocas horas después de la posesión de De la Espriella, que Colombia es un socio vital para Estados Unidos en el hemisferio. Un comunicado del Departamento de Estado anunció ayudas de hasta USD 1.000 millones para adelantar diversos programas en Colombia, con un enfoque prioritario en la seguridad y el combate del “narcoterrorismo”. No solo marca una diferencia con los cuatro años de ires y venires, tensiones y confrontaciones con Gustavo Petro, sino que también, según la intención del comunicado,...