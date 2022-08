Las duras amenazas del senador Ted Cruz a Gustavo Petro, ¿qué le dijo?

El senador de Texas, Ted Cruz, es uno de los congresistas más controvertidos de Estados Unidos. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, no le espera un recibimiento caluroso de parte de la bancada del Partido Republicano en Estados Unidos. Así lo dejó ver el jueves el senador Ted Cruz (R-Texas) quien lanzó fuertes advertencias contra su gobierno.

“Si (Petro) reversa la cooperación en tráfico de drogas, mi ley asegurará que no obtenga más dinero para antinarcóticos”, dijo Cruz.

El republicano, que se ha hecho popular por sus múltiples controversias y apoyo incondicional a Donald Trump, se refería a su proyecto de Ley de precaución (Caution Act), el cual busca condicionar la ayuda que Estados Unidos le da a Colombia.

“No estoy interesado en dar a los izquierdistas antiamericanos dólares de los contribuyentes americanos como ayuda. Creo que nuestra política exterior debería usar palos y zanahorias para incentivar a otros países a comportarse de una manera que beneficie los intereses americanos y fortalezca nuestras amistades, y una forma que disuade a los países de buscar dañar y socavar a los Estados Unidos de América”, dijo Cruz.

El proyecto del senador tejano plantea que, para enviarle ayuda a Colombia, el presidente Joe Biden tiene que certificar que la cooperación continúa fuerte en el área militar, de inteligencia y antiterrorista, y que el gobierno Petro no ha intentato “erosionar” la confianza; también busca que Colombia niegue todo acceso a la infraestructura militar o de inteligencia de China, Cuba, Irán, Nicaragua y Venezuela.

No es todo: el proyecto de Cruz demanda que Colombia certifique que no ha tomado medidas para “legitimar” organizaciones terroristas extranjeras y que el gobierno Petro no interfiera en los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las décadas de violencia.

Críticas a Biden

Cruz aprovechó su intervención en el Congreso para lanzarle pullas al presidente demócrata, apuntándolo como el responsable de la profundización de “los graves peligros para la seguridad nacional”.

“El gobierno de Biden parece estar ideológicamente comprometido con la alienación sistemática de nuestros aliados y la potenciación de nuestros enemigos. En este objetivo —y tal vez solo en este— han tenido un gran éxito”, dijo Cruz.

El senador concluyó diciendo que no apoya “a los marxistas en América Latina, y cualquier líder de izquierda que elija el socialismo será responsable ante Estados Unidos. Y como mínimo, ya no será financiado por los contribuyentes americanos para socavar a nuestra gran nación”.

“Si el presidente Biden no defiende a Estados Unidos, entonces espero y rezo para que el Congreso lo haga”, remató.

¿Por qué las palabras de Cruz son tan importantes?

Por ahora, las palabras de Cruz pueden parecer poco serias. Su discurso es una extensión de la agenda republicana que sostiene una guerra ideológica contra todo lo que no entre en los estándares conservadores.

De momento, el gobierno estadounidense ha mantenido buenas relaciones con el gobierno entrante en Colombia. Biden sostuvo su primera llamada con Petro a los pocos días de su victoria, y miembros del Partido Demócrata se animaron a extenderle una felicitación. Sin embargo, cabe recordar que, en unos meses, Estados Unidos observará un fuerte revolcón en el Congreso, que podría ser más grande de lo esperado. Los demócratas, quienes dominan de momento la Cámara y el Senado, perderán el poder del Legislativo, según proyecciones.

La encuesta de CBS News Battleground Tracker publicada esta semana, la primera que midió meticulosamente las elecciones de medio término por distrito, apuntó a que en noviembre los republicanos se harían con 230 escaños en la Cámara frente a 205 de los demócratas. Eso son 12 escaños más de los 218 necesarios para controlar la cámara baja. De momento, los demócratas reclaman una pequeña mayoría de 220 escaños frente a 211 republicanos, por lo que el descalabro de los liberales sería mayor al esperado a comienzos de año, cuando la contienda se anticipaba mucho más cerrada.

En noviembre, los republicanos pasarían a tener el control, por lo que ese partido tendría mayor capacidad para aprobar proyectos como el que planteó Cruz el jueves, lo que hace pensar en que la ayuda estadounidense a Colombia estará dictada estrictamente bajo las condiciones de los conservadores.

Puede ver toda la intervención del senador Cruz acá:

