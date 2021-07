Las elecciones primarias en Chile que se celebran este domingo, explicadas

Unos 14,6 millones de chilenos están habilitados para elegir a los candidatos que se enfrentarán en los próximos comicios presidenciales del 21 de noviembre. Más de 2.500 locales de votación volvieron a abrir sus puertas este domingo en Chile, la quinta vez en lo que va de año, para que los ciudadanos elijan a los candidatos presidenciales de la coalición conservadora Chile Vamos y de la alianza izquierdista Apruebo Dignidad.

Las primarias se producen a dos semanas de inaugurada la Convención Constituyente -que redactará una nueva Carta Magna en reemplazo de la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)-, la respuesta que ofreció la clase política a las protestas sociales ocurridas tras el estallido social de octubre de 2019.

¿Quiénes son los candidatos?

Por la derechista coalición de gobierno Chile Vamos, compiten Mario Desbordes del conservador partido Renovación Nacional (RN), Ignacio Briones por el liberal Evópoli, Sebastián Síchel como independiente y Joaquín Lavín por la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), este último favorito según las encuestas. “Es un año muy decisivo en Chile. Es probable que hoy estemos eligiendo al próximo presidente”, dijo Lavín.

En tanto, la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, compiten el favorito Daniel Jadue por el Partido Comunista (PC) con Gabriel Boric, del Frente Amplio, un conocido exlíder estudiantil. “Esta es una oportunidad histórica para empezar a transformar Chile”, manifestó Jadue. En estas primarias no participó el pacto Unidad Constituyente, la exConcertación de partidos tradicionales de izquierda que gobernó por 20 años consecutivos después de la dictadura y que aún no define un candidato presidencial.

¿Cuál es el panorama electoral?

“Es posible que Lavín gane con un margen más pequeño del que se espera, pero creo que no hay dudas en que va a ganar porque tiene un partido detrás organizado y disciplinado”, aseguró a Efe Mauricio Morales, de la Universidad de Talca.

Por otro lado, Lucia Dammert, de la Universidad de Santiago de Chile, opina que “desde el retorno a la democracia, es la primera vez que un comunista tiene una proyección tan alta, pero no porque el comunismo como tal haya ganado muchos adeptos, sino porque la derecha y la centroizquierda tradicional están muy desprestigiados”.

Se prevé que la participación toque mínimos históricos debido a la fatiga electoral, la pandemia y el festivo del viernes, y también porque las primarias no suelen atraer a tantos votantes como otros comicios. En las de 2013, casi tres millones de chilenos de un padrón de 14 millones fueron a votar, mientras que cuatro años después la cifra bajó hasta 1,8 millones.

Además, no todo el mundo está llamado a las urnas: los ciudadanos independientes pueden votar en uno de los bloques, mientras que los militantes de los partidos “Chile Vamos” y “Apruebo Dignidad” solo pueden sufragar por su sector.

¿Qué sigue tras las elecciones de este domingo?

Los candidatos vencedores de ambas organizaciones políticas en la jornada dominical serán registrados de manera oficial para participar en la primera vuelta presidencia. Los militantes de partidos que no se presentan a las primarias no pueden participar, y quienes resulten perdedores en ambas coaliciones no podrán presentarse como independientes para los comicios de noviembre, cuya segunda vuelta se celebrará el 19 de diciembre.

