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Las horas más difíciles para Trump en el Congreso

La muerte de Lindsey Graham dejó a Trump sin el único senador que sabía cómo hacer que el Senado funcionara para él.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
14 de julio de 2026 - 04:13 p. m.
Banderas ondean a media asta en el Monumento a Washington tras la repentina muerte del senador por Carolina del Sur Lindsey Graham en Washington D. C.
Banderas ondean a media asta en el Monumento a Washington tras la repentina muerte del senador por Carolina del Sur Lindsey Graham en Washington D. C.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Tras su receso por las celebraciones de los 250 años de la independencia, el Congreso estadounidense volvió a sesionar el lunes sacudido por la repentina muerte del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham. El republicano de 71 años, uno de los mayores aliados del presidente Donald Trump en el legislativo y uno de los “halcones” que pedía una política exterior más dura, habría muerto por una disección aórtica, según los reportes preliminares del Médico Forense del Distrito de Columbia.

Para el resto del mundo, su partida genera...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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usucapion1000 .(15667)Hace 20 minutos
En noviembre serà barrido el irresponsable partido republicano que por codicia de poder ha respaldado las criminales polìticas y acciones del depredador anaranjado.
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