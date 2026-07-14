Las horas más difíciles para Trump en el Congreso

Banderas ondean a media asta en el Monumento a Washington tras la repentina muerte del senador por Carolina del Sur Lindsey Graham en Washington D. C. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Tras su receso por las celebraciones de los 250 años de la independencia, el Congreso estadounidense volvió a sesionar el lunes sacudido por la repentina muerte del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham. El republicano de 71 años, uno de los mayores aliados del presidente Donald Trump en el legislativo y uno de los “halcones” que pedía una política exterior más dura, habría muerto por una disección aórtica, según los reportes preliminares del Médico Forense del Distrito de Columbia.

Para el resto del mundo, su partida genera...