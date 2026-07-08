Canciller “antiglobalismo”: las ideas de Omar Bula antes de ser escogido por De la Espriella

Collage de fotos de los líderes conservadores Viktor Orbán, Donald Trump, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el nuevo canciller Omar Bula. Foto: EFE y @omarbula

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Omar Bula Escobar fue anunciado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, como nuevo canciller en lo que será el primer gabinete de su gobierno. Bula es escritor, profesor universitario y conferencista. Según el anuncio de De la Espriella, Bula ha trabajado en misiones en Bélgica, Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma.

Tiene, además, una larga trayectoria en medios de comunicación colombianos y latinoamericanos como analista, siendo un abanderado de la llamada causa antiglobalista, de la que advierten líderes ultraconservadores como Donald Trump o el expresidente húngaro Viktor Orbán.

“Globalismo”, de hecho, fue uno de los términos más usados por Donald Trump durante su primer mandato, pues, según reiteró en varias ocasiones, se opone a su visión de “Estados Unidos primero”.

“EE. UU. siempre va a escoger la independencia y la cooperación por encima de gobiernos globales, control y dominación”, dijo en 2018 en la Asamblea número 73 de las Naciones Unidas.

Bula hace advertencias similares. “Los países, como naciones con geografías determinadas, y la subdivisión del mundo en Estados con sus propias culturas, pueblos, gobiernos y orden están siendo cuestionados por este movimiento globalista, que promueve la apertura de fronteras. También promueve toda una serie de agendas que quiebran el modo de vida occidental y que tienen que ver con distintos aspectos de la vida humana. Promueve la multiculturalidad y la migración”, dijo en 2020 en una entrevista para “Nos cogió la noche”, de Cosmovisión.

En su cuenta oficial de X, de hecho, se presenta como “pro-Occidente”.

Además de sus apariciones públicas como analista, opina frecuentemente en redes sociales y en su canal de YouTube, en el que recopila parte de sus intervenciones en medios de comunicación. Hasta antes de su nombramiento, la revista “virtual con temas de interés de judaísmo e Israel” Hashavúa Bogotá lo presentaba, desde 2020, como colaborador habitual en temas de geopolítica. Sin embargo, una vez oficializado el nombramiento, la página, al parecer, dejó de estar habilitada.

El entrante canciller ha sido crítico de Naciones Unidas, donde, según el equipo del presidente electo, Bula trabajó durante 20 años como diplomático.

En X, el futuro ministro ha dicho que “a la ONU la mató el globalismo. Se convirtió en su instrumento para implementar la controvertida Agenda 2030 (migración, género, clima, etc.) y adoptó una agenda antioccidental. Además de su neutralidad, perdió su credibilidad y desvirtuó su propósito fundacional”.

Bula también coincide con dirigentes como Orbán y sectores del movimiento MAGA en su visión crítica de George Soros, multimillonario y filántropo húngaro, como una amenaza.

En 2018 afirmó para La Nocturna, programa radial de la extinta emisora RCN Radio, que Soros es la “punta de lanza del globalismo”, una narrativa que es generalmente vista como conspiracionista. Según Bula Escobar, el mundo actual ya no se define por la clásica división entre izquierda y derecha, sino por una pugna entre el globalismo y el nacionalismo.

También afirmó que, aunque Soros es visto por algunos como un filántropo, sus acciones responden a una estrategia de poder y especulación. Señaló que sus causas políticas suelen estar vinculadas a intereses en recursos naturales o energéticos. Destacó su habilidad para intervenir en “ríos revueltos” o zonas de conflicto para promover cambios estructurales, habiendo respaldado revoluciones en diversos países y apoyado el proceso de paz en Colombia a través del Crisis Group.

Señaló que Soros ejerce un control sobre medios como CNN, The New York Times y The Washington Post. Sin embargo, si se trata de medios estadounidenses, Politico lo señaló en 2020 como una de las principales fuentes de desinformación sobre el globalismo. “Bula Escobar ha ganado creciente notoriedad por promover la afirmación, a menudo considerada antisemita, de que el multimillonario George Soros es ‘el mayor titiritero del mundo’ y la figura principal del Partido Demócrata estadounidense”, afirmó Politico.

El medio recogió entonces una declaración que dio Bula al Informativo G24 sobre las elecciones que perdió Donald Trump frente a Joe Biden en 2020:

“¿Quién va a celebrar el día en que, Dios no lo quiera, Trump pierda? Cuba; el ISIS, al que Trump acabó; Hezbolá, al que Obama dio luz verde para entrar en Latinoamérica; Irán; China… Toda la escoria del planeta está en contra de Donald Trump. Así que, si quieres formar parte de la escoria, únete a la escoria” Bula a Informativo G24.

En 2018 se mostró, en uno de sus videos, como opositor del Acuerdo de Paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, afirmando que “multiplicó por cuatro la producción de drogas de Colombia. Los resultados han sido, básicamente, el nacimiento de nuevas organizaciones narcotraficantes que tomaron el control e, incluso, la continuación del crimen por parte de los firmantes del acuerdo”.

Según afirmaba Bula, todo esto debía preocupar a Estados Unidos porque solamente beneficiaba a los carteles, las FARC en Sudamérica, Hezbolá, el islam radical y todo tipo de grupos terroristas que financian sus actividades a través del narcotráfico. Detrás de todo esto, como afirmó en las citas expuestas, estaba el magnate húngaro. En ese video se mostró “esperanzado” por la llegada del entonces presidente Iván Duque.

Estas son las posturas que Bula ha expuesto antes de su designación como ministro de Relaciones Exteriores. Queda por ver hasta qué punto intervendrán en su agenda una vez llegue al Palacio de San Carlos. Lo cierto es que, en una de sus últimas apariciones públicas con “Entrevistas en contexto”, antes de ser escogido por el presidente electo, dejó sentado lo que para él serían las relaciones internacionales con De la Espriella.

Afirmó que el nuevo mandatario daría un giro a la política exterior para alinearla con los valores occidentales y la defensa de la democracia. Según explicó, buscaría sumarse a la tendencia de gobiernos de derecha en la región que priorizan la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Para Bula, ese cambio pasaría por retomar las relaciones con aliados como Estados Unidos e Israel, con el fin de fortalecer la cooperación en inteligencia y defensa. También anticipó una postura pragmática frente al régimen venezolano, condicionada por los intereses de seguridad de Washington.

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