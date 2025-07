Las inundaciones en Texas, Estados Unidos, dejan más de 90 personas muertas

Los equipos de primera respuesta trabajan en la zona donde se registraron las inundaciones en el estado de Texas. Foto: EFE - DUSTIN SAFRANEK

Grupos de rescatistas trabajan este lunes para encontrar a decenas de desaparecidos por las inundaciones que causaron la muerte de más de 90 personas en Texas, en el sur de Estados Unidos, incluyendo 27 niñas y guías de un campamento de verano.

El país quedó conmocionado por el desastre ocurrido durante el fin de semana festivo del 4 de julio, uno de los peores ocurridos en este estado. Entretanto, los meteorólogos advirtieron que las tormentas eléctricas podrían causar más inundaciones sobre los terrenos saturados.

Un campamento de un grupo cristiano instalado a orillas del río Guadalupe, en el condado de Kerr, el más afectado, fue arrasado. “Camp Mystic está de luto por la pérdida de 27 campistas y guías tras las inundaciones catastróficas”, declaró la organización en un comunicado: “Estamos destrozados junto con nuestras familias, que están sufriendo esta tragedia inimaginable”.

La Casa Blanca estimó el lunes en 91 el número total de muertos por las inundaciones, mientras que el senador texano Ted Cruz les dijo a los periodistas que el saldo mortal seguía aumentando.

“Texas está de luto en este momento. El dolor y la conmoción por lo ocurrido en estos últimos días han destrozado el corazón de nuestro estado”, declaró Cruz. “Las niñas que se perdieron en Camp Mystic son la pesadilla de cualquier padre”, añadió.

Los campamentos son una tradición muy querida durante las largas vacaciones de verano en Estados Unidos, donde los menores de edad suelen alojarse en bosques, parques y otras zonas rurales. Son una oportunidad para hacer “amigos para toda la vida”, afirmó Cruz. “De repente, todo se convierte en tragedia”, mencionó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea visitar Texas el viernes, informó la Casa Blanca, al tiempo que criticó duramente a quienes afirman que sus recortes a las agencias meteorológicas debilitaron los sistemas de alerta.

“Culpar al presidente Trump por estas inundaciones es una mentira depravada, y no sirve de nada en estos tiempos de duelo nacional”, declaró el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Ella indicó que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que según The New York Times tenía varias tareas clave en Texas sin cubrir antes de las inundaciones, emitió “pronósticos y advertencias oportunos y precisos”. Trump describió las inundaciones repentinas como una “catástrofe no vista en 100 años”, la cual “nadie esperaba”.

La emergencia en Texas

El presidente estadounidense, quien previamente había dicho que la ayuda en caso de desastre debería gestionarse a nivel estatal, firmó el domingo una declaración de catástrofe grave que permite liberar recursos federales para el estado de Texas. Helicópteros y embarcaciones participan en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Camp Mystic era un campamento cristiano solo para niñas, donde se alojaban unas 750 personas cuando se produjeron las inundaciones. Las aguas desbordadas por la lluvia alcanzaron las copas de los árboles y los techos de las cabañas mientras las niñas dormían la noche del jueves al viernes, arrastrando a algunas de ellas y dejando una escena de devastación.

Mantas, osos de peluche y otras pertenencias se podían ver cubiertas de barro. Las ventanas de las cabañas quedaron destrozadas, aparentemente por la fuerza del agua. “Hemos recuperado 75 cadáveres aquí en el condado de Kerr, incluyendo 48 adultos y 27 niños”, declaró el lunes a la prensa el sheriff del condado, Larry Leitha. Se confirmaron al menos otras 13 muertes.

Las “inundaciones repentinas” en Texas

Los servicios meteorológicos mantenían el lunes la alerta por inundaciones en algunas zonas del centro de Texas hasta las 7:00 p. m.

Las inundaciones repentinas, que ocurren cuando el suelo no puede absorber las lluvias torrenciales, no son inusuales en esta región del sur y centro de Texas, conocida coloquialmente como el “callejón de las inundaciones repentinas”.

El cambio climático provocado por el ser humano ha provocado que fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías y olas de calor, sean más frecuentes e intensos en los últimos años.

Las autoridades informaron que, mientras las operaciones de rescate continuaban, también estaban iniciando el proceso de remoción de escombros. “Hay escombros por todas partes que inutilizan las carreteras y dificultan la realización de los proyectos de reconstrucción”, declaró Abbott. Voluntarios de otras partes del estado se congregaron en el condado de Kerr para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos.

