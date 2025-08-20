No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Mundo
América
Las medidas de Trump alejan a muchos estudiantes internacionales de EE. UU.

Las trabas y prohibiciones de Trump frenan a miles de estudiantes internacionales: EE. UU. podría perder hasta 150.000 este otoño.

Anemona Hartocollis | The New York Times
20 de agosto de 2025 - 07:59 p. m.
Visados bloqueados, prohibiciones y miedo: miles de estudiantes internacionales no llegarán a EE. UU. este otoño.
Foto: EFE - JEENAH MOON / POOL

Los estudiantes de algunos países no podrán ir a clase este otoño debido a la prohibición de entrar en EE. UU. Unos no consiguen citas para el visado. Otros simplemente tienen miedo.

Muchos iraníes no irán a universidades estadounidenses este otoño. Los estudiantes de Afganistán tienen problemas para llegar al campus.

Incluso los estudiantes de China e India, los dos principales emisores de estudiantes internacionales a Estados Unidos, se han visto desconcertados por un laberinto de nuevos obstáculos que el gobierno de Donald Trump ha...

Por Anemona Hartocollis | The New York Times

