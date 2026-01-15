No, las medidas de visas de EE. UU. no afectan viajes al Mundial 2026: le explicamos

Ciudadanos colombianos, solicitantes del visado norteamericano se acercaron a la embajada para aclarar sus dudas respecto al proceso migratorio. Muchos de ellos, con la cita de visa cancelada, están a la expectativa de lo que ocurra en las próximas horas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, anunció este miércoles 14 de enero que instruyó a los funcionarios consulares para que suspendan la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

La cadena local ‘Fox News’, que citó un memorando del Departamento de Estado, reportó que la suspensión entraría en vigor el 21 de enero y afectaría a solicitantes de Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria y Tailandia, entre otros.

¿La justificación? La Administración del líder republicano asegura que se trata de naciones cuyos ciudadanos probablemente requieran asistencia pública mientras residan en Estados Unidos.

Es la ampliación de una medida emitida el pasado noviembre que endureció las normas sobre la emisión de visas para residir en el país, mientras Washington recalca que se trata de personas que podrían convertirse en “cargas públicas”.

La suspensión no se aplicará a los solicitantes de visas de no inmigrante. Es decir, temporales, de turismo o de negocios.

“La Administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema migratorio estadounidense por parte de quienes buscan enriquecerse del pueblo estadounidense”, declaró el departamento en un comunicado.

El Gobierno instruye así a las embajadas estadounidenses de las naciones afectadas a rechazar las solicitudes de visa bajo el marco legal vigente mientras se revisan sus procedimientos. El documento no especifica una fecha límite en la que dejaría de regir la medida.

“El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se detendrá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de inmigración para evitar la entrada de extranjeros que se beneficien de la asistencia social y las prestaciones públicas”, agregó el comunicado. Esta es la lista de países afectados: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Macedonia del Norte, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

