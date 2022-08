Las movidas diplomáticas de Petro y el giro en la política exterior colombiana

Gustavo Petro está dando una señal de querer recuperar los espacios vacíos en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Foto: Mauricio Alvarado

En los últimos días, Gustavo Petro ha tomado decisiones fundamentales en materia diplomática, que desde ya están marcando el tono de las relaciones internacionales de su gobierno, el cual difiere, en gran medida, del que marcó su antecesor, Iván Duque. Tan solo seis días después de haberse posesionado como el nuevo presidente de Colombia, el mandatario dio a conocer el nombre del embajador en Caracas, ya se presume quién sería el encargado diplomático en Managua, y dio luz verde para retomar los diálogos de paz con el ELN desde Cuba. Aquí, según algunos académicos, el presidente se está jugando su capital político, con el riesgo de caer en fuertes críticas.

El exsenador Armando Benedetti será el embajador de Colombia en Venezuela y el exrepresentante León Fredy Muñoz sería la cabeza diplomática en Nicaragua. “Lo sorprenderé cuando lleguemos a 10 mil millones de dólares en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera. Ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos”, expresó el primero de ellos. Por su parte, Muñoz aseguró: “Con los vientos del cambio, se abren las puertas para que nuestro país vuelva a la hermandad en Latinoamérica (...). El restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad”.

Para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, esto es una manera de cumplir con una promesa de campaña: “Tener relaciones diplomáticas a pesar de los desencuentros ideológicos y avanzar en la cooperación con Venezuela en materia migratoria, de seguridad y comercial. Además, con Nicaragua no podemos olvidar que tenemos pendiente una negociación sobre los raizales”. Para él, Petro está dando una señal inmediata de querer recuperar esos espacios.

Ahora bien, para Eduardo Pastrana, profesor titular de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, “la política exterior no se hace solo con los gobiernos ideológicamente afines al gobierno de turno. El mundo es plural y la política exterior se hace para tratar de velar por los intereses del país y de la sociedad en su conjunto, no para implementar la perspectiva ideológica o la agenda política de los electores del presidente del momento. La diplomacia debe entender eso”. Por ello, menciona el caso de Estados Unidos con la Unión Soviética, “que nunca rompió las relaciones diplomáticas con ella”, además de que ahora mantiene lazos con países que no profesan el liberalismo occidental, como Arabia Saudita, y lo hace por interés: por el petróleo y porque son espacios claves para su inversión. En resumen, “la política exterior debe ser orientada por intereses (económicos y de seguridad) y no por valores ideológicos”.

Pero para Rafael Piñeros Ayala, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado, el nombramiento en Venezuela y el que suena para Nicaragua responden también a cuotas políticas y a la cercanía que esas figuras tienen con el ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro. Por el lado de Managua, dice que hay que negociar un tratado limítrofe, firmarlo y restablecer las relaciones políticas, a pesar de las diferencias que hay de por medio. Según cuenta, el caso de Venezuela también es un voto de confianza: “Hay una intención directa por transformar una situación que, hasta el momento, ha sido adversa para las personas, las empresas y los Estados. Esto es un quiebre con respecto a la administración anterior y será útil en la medida en la que consiga resultados”.

En medio de ello, Cuba no se queda atrás. Reanudar los diálogos con el ELN desde la isla es también un cambio considerable con respecto a la administración anterior. Luego de que Duque afirmara que La Habana albergaba terroristas, el viaje de la delegación del gobierno de Petro a territorio cubano da nuevas luces sobre el norte de la nueva administración. Así, para Piñeros Ayala, “el Estado está confiando en la buena intención y en la palabra del ELN. Es una forma de ratificar lo que mencionó el presidente cuando se posesionó: alcanzar la paz completa y asegurar que otros grupos al margen de la ley se vinculen a un proceso de desmovilización y acaten las normas del Estado de Derecho”. No sin olvidar que, según lo comenta Jaramillo Jassir, Cuba es la garantía que tiene el ELN de que el Estado colombiano va a respetar lo que se pacte, dándole transparencia al proceso. “Aquí se junta la política exterior con la política de paz, como pasó con las FARC. Esa vez se concertó con Noruega, Chile, Venezuela, Cuba y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin ellos, difícilmente el proceso habría sido viable, legítimo y transparente. Ahora esto se repite y en esa coincidencia puede estar la clave de la paz con el ELN”.

Esto, según cuenta Pastrana, no es la primera vez que sucede: la lucha contra el narcotráfico, luego la combinación de narcotráfico e insurgencias, ha influido en que Colombia tenga una estrecha relación con Estados Unidos, por lo que el conflicto interno ha determinado la política exterior en los gobiernos de las últimas décadas, como sucedió en el de Andrés Pastrana y en el de Álvaro Uribe, hasta el punto de que la batalla contra las FARC se convirtió en un eslabón más en la lucha contra el terrorismo. La diplomacia para la paz de Juan Manuel Santos tampoco fue la excepción en esto.

Con todo esto, Gustavo Petro está dando un mensaje claro con sus movimientos diplomáticos: hay una apuesta por la multipolaridad, por la igualdad entre los países y por el respeto de la no injerencia, comenta Jaramillo Jassir. “Él no está diciendo que sea bueno o malo lo que está pasando en Nicaragua, Cuba y Venezuela, sino que Colombia respeta su soberanía”, agregó el docente.

En una reciente reunión de la OEA, donde se votó con relación a la violación de los derechos humanos en Nicaragua, Colombia (que aún no ha posesionado a ningún embajador) se ausentó, al igual que Managua. Al preguntarle a Jaramillo Jassir sobre si esto era una forma de Petro de cuidarse un poco, dadas sus intenciones de restablecer las relaciones con el país centroamericano, dijo: “Una cosa es que Colombia respete el principio de no injerencia, que es que Colombia no va a pronunciarse sobre la situación de derechos humanos de terceros países, sea Nicaragua, Venezuela, El Salvador o Israel. Lo otro es confundir esto con afinidad ideológica, simpatía o solidaridad con Ortega, que eso tampoco va a suceder”.

Además, Pastrana llegó a la siguiente conclusión: ante los desafíos del cambio climático, las migraciones, la inflación y la ruptura en las cadenas globales de distribución, entre otras problemáticas globales más, “no podemos decir ‘solo con estos trabajo’”.

