Las mujeres de la Marina de EE. UU. ven reducidas sus oportunidades

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso en una ceremonia del Día de Reconocimiento a los Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Combate en el Pentágono, en Arlington, Virginia. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, bloqueó recientemente los ascensos de siete oficiales superiores de la Marina al rango de almirante de dos estrellas, cinco de los cuales son mujeres o personas de color, dijeron funcionarios y exfuncionarios de defensa.

La medida, sumamente inusual, significa que, por primera vez en más de una década, es probable que ninguna oficial naval mujer en servicio activo sea ascendida a almirante este año, dijeron los funcionarios.

La lista inicial incluía a 22 oficiales que fueron elegidos por una junta de ascensos compuesta por almirantes de alto rango. La junta determinó que los nominados a las dos estrellas se encontraban entre los oficiales de mayor rendimiento de la Marina a lo largo de carreras que abarcaban más de 25 años.

Entre los que fueron retirados de la lista se encontraba la contralmirante Amy Bauernschmidt, elegida en 2020 para ser la primera mujer en comandar la tripulación de uno de los 11 portaaviones de propulsión nuclear de la Marina, dijeron los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados del personal.

Hegseth no proporcionó una justificación para retirar de la lista de ascensos a Bauernschmidt o a los otros oficiales. Pero ha afirmado en años recientes que las fuerzas armadas se han enfocado demasiado en ascender a personas de color y mujeres, a expensas de los hombres blancos.

“Los ascensos por acción afirmativa se han disparado y ser ‘el primero’ o ‘la primera’ es el factor más importante para ocupar nuevos mandos”, escribió Hegseth en las primeras páginas de su libro de 2024 The War on Warriors. “¡No nos detendremos hasta que las mujeres trans negras y lesbianas lo dirijan todo!”.

El libro de Hegseth no proporcionó estadísticas para respaldar sus afirmaciones. Las mujeres conforman el 21 por ciento de la Marina en servicio activo, pero representan solo alrededor del 7 por ciento de los almirantes en servicio activo.

Hegseth ha despedido o marginado a más de dos decenas de generales y almirantes, incluida la almirante Lisa Franchetti, la primera mujer en dirigir la Marina, a quien destituyó el año pasado. También ha retirado de las listas para ascensos a unos 40 oficiales de alto rango, seleccionados por juntas compuestas por colegas.

Más de la mitad de los despedidos o retirados de las listas para ascensos por Hegseth han sido mujeres o personas negras. Al menos una oficial de la Reserva de la Marina fue nominada para un ascenso al rango de una estrella a principios de este verano.

Una vez nominados, los oficiales deben ser confirmados por el Senado.

En una carta con fecha del 6 de julio, siete demócratas del Senado se quejaron de que las medidas de Hegseth parecían ignorar los logros de los oficiales que fueron retirados de las listas, y que iban en contra de “la idea de unas fuerzas armadas apolíticas”.

También parecían violar la norma del Pentágono, la cual sostiene que el secretario de Defensa solo debería retirar a oficiales de las listas por faltas morales, mentales, físicas o profesionales que planteen dudas sobre la capacidad de un oficial para liderar.

En la carta, los senadores le pidieron a Hegseth un desglose demográfico de los oficiales retirados de las listas de ascensos, las facultades legales que estaba utilizando para eliminar los nombres y su justificación para hacerlo.

El Pentágono declinó responder una serie de preguntas sobre la decisión de Hegseth de retirar a oficiales de las listas de ascensos. En su lugar, un portavoz del Pentágono acusó a The New York Times de tener “una obsesión tóxica con la raza y la identidad”.

La Marina declinó hacer comentarios.

Antes de ser nominado para dirigir el Pentágono, Hegseth calificó como un error la decisión de 2015 del gobierno de Barack Obama de permitir que las mujeres sirvieran en unidades de combate terrestre. “No nos ha hecho más eficaces”, dijo Hegseth en un pódcast en noviembre de 2024. “No nos ha hecho más letales”.

Unos meses más tarde, durante su audiencia de confirmación en el Senado, Hegseth se retractó de esa postura y sostuvo que a las mujeres se les debería permitir servir en unidades de combate terrestre siempre y cuando aprobaran las mismas pruebas físicas que los hombres.

“Cuando hablo de ese tema, no se trata de las capacidades de los hombres y las mujeres”, dijo. “Se trata de los estándares”.

El pasado diciembre, el Pentágono inició una revisión de seis meses sobre las mujeres en unidades de combate terrestre para garantizar que su presencia no degradara la eficacia de las formaciones. La revisión fue reportada anteriormente por la NPR.

La mayoría de los puestos de combate de la Marina han estado abiertos para las mujeres desde 1993, cuando el Congreso levantó las prohibiciones que impedían que las mujeres sirvieran en aviones y buques de combate.

Bauernschmidt se graduó de la Academia Naval unos meses después y se entrenó primero como piloto de helicóptero antes de ser seleccionada en 2014 para asistir a la escuela de energía nuclear de la Marina e iniciar el camino necesario para comandar un portaaviones.

“Esa ley cambió mi vida por completo”, le dijo a CBS News en 2018 cuando era la oficial ejecutiva del portaaviones Abraham Lincoln.

En 2022, estuvo al mando del buque en el Pacífico occidental en un momento tenso de las relaciones entre Estados Unidos y China. Describió su puesto como “fácilmente uno de los trabajos más increíbles del mundo”.

Cuando dejó el cargo, no había mujeres en el programa de entrenamiento de seis años que la Marina creó para los aspirantes a comandantes de portaaviones.

Bauernschmidt ascendió en los rangos justo detrás de la vicealmirante Sara Joyner, quien en 2011 se convirtió en la primera mujer en liderar un grupo aéreo embarcado. Joyner se retiró el otoño pasado después de que Hegseth bloqueara un esfuerzo del secretario de la Marina para nominarla a un cargo más destacado.

En el caso de Joyner, a Hegseth le disgustó un anuncio de reclutamiento de la Marina que había destacado su infancia y su ascenso en el servicio. “Un día, todos verán que no soy solo una niña con un sueño”, dijo su personaje en el anuncio de 2021. “Soy una marinera con uno”.

En todas las ramas de las fuerzas armadas, se ha ordenado silenciosamente a los oficiales de relaciones públicas que revisen las cuentas de redes sociales de sus unidades y eliminen las publicaciones que hacen referencia a la “primera mujer” o al “primer afroestadounidense” en lograr un hito militar.

Se hizo un esfuerzo similar a favor de Bauernschmidt. Varios oficiales superiores de la Marina, incluido al menos un almirante de cuatro estrellas, intercedieron para avalar su competencia y carácter.

Pero no fue suficiente para salvar su nominación. Algunos de sus compañeros oficiales que fueron eliminados de las listas de ascensos por Hegseth han optado por el retiro. Bauernschmidt ha dicho a sus colegas que planea seguir luchando por el ascenso que se ganó, dijo un funcionario de defensa.

A medida que la noticia sobre el destino de Bauernschmidt se extendía por la flota, algunos oficiales y exoficiales de la Marina reflexionaron sobre lo rápido que parecen haberse reducido las oportunidades para las mujeres de la Marina en tan solo el último año. En 1989, la Marina seleccionó a su primera mujer oficial para comandar un buque de la fuerza de logística de combate. Para conmemorar la ocasión, el vicealmirante Jeremy M. Boorda, jefe del personal de la Marina en ese momento, envió una carta a las 184 mujeres oficiales de guerra de superficie de la Marina.

“Espero con ansias el día, pronto, en que esto deje de ser un evento especial”, escribió. “Estamos llegando allí, y se debe a sus esfuerzos, a su dedicación y a sus capacidades para hacer el trabajo. Estoy orgulloso de ustedes”.

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