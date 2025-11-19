Las opciones que Trump estaría considerando para sacar a Maduro de Venezuela

Trump tuvo dos reuniones en la Sala de Situación de la Casa Blanca la semana pasada para hablar de Venezuela y revisar las opciones con sus principales asesores, informó The New York Times. Foto: AFP - SAUL LOEB

La presión de Washington sobre Caracas viene en aumento. Así lo ha demostrado el despliegue de 15.000 efectivos militares estadounidenses en la región del Caribe en los últimos meses, mientras la Casa Blanca considera a Nicolás Maduro como el cabecilla de una organización narcoterrorista llamada cartel de los Soles.

Hasta el momento, la campaña militar del país norteamericano, a la que recientemente se sumó el mayor portaviones del mundo, el USS Gerald Ford, ha atacado a más de una veintena de embarcaciones sospechosas de traficar...