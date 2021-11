Las preguntas de la acusación contra Piñera: ¿qué pasa si el Senado vota sí?

El Senado de Chile decidirá este martes, 16 de noviembre, el futuro del presidente Sebastián Piñera. La Cámara Alta votará en una doble sesión especial la acusación constitucional contra el mandatario, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados en una jornada maratoniana. Estas son las claves sobre el proceso contra Piñera que debe tener en cuenta.

¿De qué se le acusa a Piñera?

A Piñera lo acusan de “faltar a la probidad y comprometer el honor de la nación” por la polémica venta de la minera Dominga sobre la cual, dicen los acusadores, el presidente usó su cargo para provecho personal.

El escándalo del proyecto minero Dominga en el archipiélago Humboldt, el cual queda a unos 30 kilómetros de la planta desalinizadora que sirve al proyecto se encuentra la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, persigue a Piñera desde hace años. Sin embargo, fueron las revelaciones de los Pandora Papers las que lo tienen ahora contra las cuerdas.

Los documentos dicen que la familia Piñera era la mayor accionista del proyecto de la Dominga hasta 2010, cuando el político ya llevaba nueve meses en el poder. Carlos Alberto Délano, amigo de la infancia de Piñera, les compró toda la participación de los socios por US$152 millones en una operación en las Islas Vírgenes Británicas.

📄 Le recomendamos: José Kast, ¿el Bolsonaro chileno? Respalda a Pinochet, es antiaborto y homofóbico

Sobre la compra había una cláusula que indicaba que la última cuota dependería de que la zona del proyecto no fuera demarcada para la protección ambiental para poder funcionar. La decisión sobre la demarcación dependía de Piñera, quien pese a la presión de los grupos ambientalistas decidió no implementar medidas de protección. Por eso se acusa a Piñera de sacar provecho de su cargo para beneficiar el proyecto minero, hacer caso omiso a las recomendaciones de ambientalistas y no delimitar la zona para que se efectuara la venta. Había un gran conflicto de intereses.

¿Cuál es el proceso para enjuiciar al presidente?

La acusación constitucional contra un presidente en Chile tiene dos partes: la primera en la Cámara de Diputados y la segunda en el Senado. La primera pasó la semana pasada: 78 diputados votaron a favor de aprobar la acusación contra Piñera. Ahora le corresponde al Senado, como en muchos procesos de juicio político en el mundo, actuar como jueces en la Cámara Alta y decidir si destituyen o no al mandatario.

La jornada en el Senado para el martes se compone de dos etapas:

En la primera etapa, el secretario general del Senado expondrá la “relación de la causa”, es decir, el caso por el que se le acusa al mandatario. Después de esto, los tres diputados acusadores expondrán por 60 minutos sus argumentos. Luego intervendrá la defensa del Ejecutivo por otros 60 minutos. Una vez expuestos los argumentos de parte y parte, el secretario general del Senado dará lugar a un espacio de réplica y dúplica por 45 minutos para cada parte.

En la segunda etapa, la cual comenzará a las 15:00 (13:00 hora de Colombia), cada senador y senadora tendrá 15 minutos para explicar las razones de su voto. Se estima que en la noche, o ya entrada la madrugada, la Cámara Alta decida si destituye o no al mandatario.

👀 Le recomendamos: Resultados de las elecciones en Argentina: una derrota para el kirchnerismo

¿Es posible que destituyan a Piñera este martes?

Es muy poco probable. Para que la acusación constitucional contra el presidente se apruebe se necesitan 29 de los 43 votos de los senadores, es decir, dos tercios de los votos de la Cámara Alta. Sin embargo, tanto el oficialismo como la oposición reconocen que no existen los votos suficientes para que la causa prospera. Apenas hay 25, y la oposición aclara que incluso no cuenta con el respaldo total de esos votos, por lo que podrían ser menos.

¿Qué pasa si Piñera es declarado culpable?

Suponiendo que pase lo imposible, dado el contexto de la política chilena actual, el Senado cesa el cargo de Piñera y aplica el orden presidencial legal para llenar la vacancia. El funcionario que asumiría el cargo de presidente de manera interina sería el ministro del Interior, quien de momento es Rodrigo Delgado. A él le correspondería pedirle al Congreso pleno, diputados y senadores, que elijan por mayoría absoluta a la persona que va a reemplazar al presidente hasta finalizar el término.

👀 Vea también: Cárceles de Ecuador, una hoguera del crimen fuera de control

¿Qué efecto tiene este proceso en Chile?

Es muy importante, pues el país se encuentra en medio de la carrera electoral por la presidencia. Para Paulina Astroza, doctora en ciencias políticas y sociales de la Universidad de Concepción, todo este escenario genera mucha incertidumbre. No solo porque no se sabe cómo se comportará el electorado de aquí hasta las comicios, sino que genera una mayor tensión política hacia afuera, pues en todos los medios internacionales aparece que el presidente está sometido a un juicio político.

“Hay muchos elementos que hacen que exista mucha incertidumbre e inestabilidad política”, le explica la experta a CNN.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.