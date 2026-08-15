Las preguntas que deja la nueva cooperación militar con EE. UU.

Pete Hegseth en reunión con Jorge Mora, general en retiro y ministro de Defensa de Colombia. Foto: Ministerio de Defensa

Menos de una semana después de asumir el poder, el presidente Abelardo de la Espriella cumplió su promesa. Desde Cali, en su alocución inaugural, afirmó que una de sus primeras órdenes en materia de política exterior sería la adhesión al Escudo de las Américas y así ocurrió. El jueves, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, firmó junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el acuerdo por el cual Colombia entra a formar parte de la iniciativa de seguridad promovida por Estados Unidos, de la que hacen parte 19 países de...