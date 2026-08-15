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Las preguntas que deja la nueva cooperación militar con EE. UU.

Colombia ya hace parte del Escudo de las Américas, pero el alcance de la nueva cooperación militar con Estados Unidos aún es una incógnita. Estas son las claves para entender qué podría cambiar con la llegada de tropas estadounidenses a operaciones contra el narcotráfico.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
16 de agosto de 2026 - 12:01 a. m.
Pete Hegseth en reunión con Jorge Mora, general en retiro y ministro de Defensa de Colombia.
Pete Hegseth en reunión con Jorge Mora, general en retiro y ministro de Defensa de Colombia.
Foto: Ministerio de Defensa

Menos de una semana después de asumir el poder, el presidente Abelardo de la Espriella cumplió su promesa. Desde Cali, en su alocución inaugural, afirmó que una de sus primeras órdenes en materia de política exterior sería la adhesión al Escudo de las Américas y así ocurrió. El jueves, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, firmó junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el acuerdo por el cual Colombia entra a formar parte de la iniciativa de seguridad promovida por Estados Unidos, de la que hacen parte 19 países de...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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German Obando(4qy8g)Hace 41 minutos
Por favor, revise: Le corresponde al Congreso hacer esa precisión con el gobierno como parte de su deber constitucional.
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