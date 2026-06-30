Las raíces del fujimorismo nunca se fueron y ahora Keiko es presidenta de Perú

Keiko Fujimori intentó cuatro veces llegar a la Presidencia de Perú. Hasta ahora lo logró. Foto: AFP - CONNIE FRANCE

Fueron necesarias cuatro elecciones y un escrutinio de 22 días para que Keiko Fujimori ganara las elecciones presidenciales en Perú. A ella se le vio visitar la tumba de su padre, Alberto Fujimori, en el cementerio Campo Fe de Huachipa, durante el Día del Padre, en medio de la incertidumbre que tenía el país durante el lento conteo de votos. Entonces, se le escuchó decir en un video: “Me conmovió encontrarme con tantas personas que siguen llevándolo en su corazón. Algunos dejaron flores, otros una oración y muchos se acercaron para recordar a...