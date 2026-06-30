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Las raíces del fujimorismo nunca se fueron y ahora Keiko es presidenta de Perú

A pesar de haber sido vinculada a violaciones a los derechos humanos y a casos de corrupción, esta fuerza política sigue presente en el país, y en varias instancias del Estado. El peso de la historia hizo que Keiko Fujimori tardara en llegar al Ejecutivo, abriéndose camino también por el debilitamiento del voto antifujimorista.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
30 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Keiko Fujimori intentó cuatro veces llegar a la Presidencia de Perú. Hasta ahora lo logró.
Keiko Fujimori intentó cuatro veces llegar a la Presidencia de Perú. Hasta ahora lo logró.
Foto: AFP - CONNIE FRANCE

Fueron necesarias cuatro elecciones y un escrutinio de 22 días para que Keiko Fujimori ganara las elecciones presidenciales en Perú. A ella se le vio visitar la tumba de su padre, Alberto Fujimori, en el cementerio Campo Fe de Huachipa, durante el Día del Padre, en medio de la incertidumbre que tenía el país durante el lento conteo de votos. Entonces, se le escuchó decir en un video: “Me conmovió encontrarme con tantas personas que siguen llevándolo en su corazón. Algunos dejaron flores, otros una oración y muchos se acercaron para recordar a...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
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