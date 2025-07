Las redadas de Trump son “peor que la pandemia”, denuncian migrantes en EE. UU.

Manuel Suárez, un vendedor ambulante de juguetes, se encuentra en su puesto en una esquina de Los Ángeles, California, el 2 de julio de 2025. Foto: AFP - BASTIEN INZAURRALDE

Nayomie Mendoza estaba acostumbrada a ver una fila de clientes formarse en su restaurante a la hora del almuerzo en el distrito de la moda de Los Ángeles. Pero las redadas migratorias de la administración de Donald Trump vaciaron sus mesas.

“Nuestras ventas cayeron 80%”, dijo a AFP Mendoza, a cargo del Cuernavaca’s Grill, un colorido restaurante mexicano del popular barrio comercial.

“Lo que nos salva es que tenemos mucho envío a domicilio, cerca de 20%”, refirió Mendoza, al explicar que en la zona muchos temen salir a la calle.

El distrito de la moda, en el corazón de Los Ángeles, es un vibrante barrio con infinidad de tiendas de ropa y accesorios.

Pero con una predominante mano de obra latina se ha convertido también en blanco de la ofensiva antimigración del gobierno de Trump, con redadas en fábricas y otros puntos comerciales de Los Ángeles.

Ahora sus aceras están vacías, incluso en este comienzo de verano cuando los turistas abarrotan la ciudad californiana.

“Que se acostumbren”

La administración de Trump aumentó la presión sobre Los Ángeles, declarada “santuario” de protección para inmigrantes por sus autoridades en oposición al mandatario republicano.

Con un tercio de la población de origen extranjero, y un estimado de cientos de miles de indocumentados, la embestida federal contra los inmigrantes enardeció a sus habitantes que salieron a protestar a las calles el mes pasado.

El gobierno de Trump, sin embargo, no parece dar marcha atrás.

“Mejor que se acostumbren a nosotros, porque muy pronto esto va a ser normal. Vamos a ir a todos lados, a la hora que queramos, en Los Ángeles”, dijo el lunes a Fox News Gregory Bovino, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

“El gobierno federal no va a salir de Los Ángeles”, agregó.

Pero Nayomie Mendoza sostiene que las operaciones no sólo golpean a extranjeros o indocumentados, sino a industrias enteras en momentos en que los comerciantes intentan recuperarse de un comienzo de año difícil, tras los voraces incendios que sufrió la zona de Los Ángeles en enero.

Cerrar a las 3

Por la falta de comensales, Mendoza cierra sus puertas a las 3 de la tarde. Un contraste con el año pasado cuando trabajaba hasta la noche debido a la demanda.

“Esto es probablemente peor que la pandemia”, comentó.

Manuel Suárez, dueño de un puesto de venta de juguetes en una calle próxima al restaurante, coincide.

“Ahora es peor porque en la pandemia, aunque fue pandemia, había ventas”, afirmó Suárez, que ha trabajado durante 35 años en el popular distrito.

“Ahorita está completamente en crisis”, indicó, al explicar que muchos comerciantes decidieron cerrar sus tiendas por precaución, a medida que las redadas se intensifican en la ciudad.

Otros redujeron su número de empleados debido a la caída en las ventas.

“Al gato y el ratón”

Las redadas “sembraron el miedo en nuestra comunidad latina”, dijo Jose Yern, administrador de Anita’s Bridal Boutique, especializada en vestidos para quinceañeras.

“La gente tiene miedo de venir (al distrito), pero si vienen, van a una tienda específica, a hacer lo que tienen que hacer, y luego se regresan a casa”, agregó el comerciante, mientras un par de potenciales clientes caminaba entre los coloridos vestidos dispuestos en maniquíes.

Los comerciantes se comunican con walkie-talkies y notifican cualquier ruido, helicóptero o presencia uniformada en sus calles para poner sobre aviso a quienes no tienen documentos.

Algunos incluso observan desde los techos y dan la señal de alerta al grito de “la migra”.

“Es lamentable que el gobierno no entienda que cuando nos ataca, perdemos todos”, comentó un vendedor que no quiso dar su nombre.

“Pero no nos vamos. Aquí lo que va a pasar es que vamos a estar jugando al gato y al ratón. A ver quién se cansa primero”.

