Las respuestas faltantes a las familias de las víctimas de Ayotzinapa, en México

Familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan durante una protesta este miércoles. Foto: EFE - Mario Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Familias, asociaciones y estudiantes normalistas se manifestaron este miércoles ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México para pedir la extradición de dos de los presuntos responsables de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en 2014.

Unas 2.000 personas exigieron la extradición desde Israel de Tomás Zerón, quien fuera en 2014 director de la Agencia de Investigación Criminal, y Ulises Bernabé, exjuez de barandilla de Iguala (Guerrero), durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que se encuentra prófugo en Estados Unidos.

“La extradición que se ha estado pidiendo de Tomás, hoy refugiado en Israel, no ha podido caminar ese trámite. La información que han recibido las familias es que están entre trámite. Lo mismo pasa con el tema de la extradición de Ulises Bernabé (…), sin embargo, a pesar de estar ubicado en Estados Unidos, no se ha podido realizar el trámite correspondiente”, expuso el portavoz de la marcha, Isidoro Vicario.

En una marcha que partió a las 11.15 hora local (17.15 hora GMT) desde el ‘antimonumento’ en honor a esos jóvenes ubicado en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México, las personas llegadas en autobuses desde Guerrero recorrieron la distancia con gritos como: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Mario González, uno de los padres de los desaparecidos cargó contra los gobiernos que han estado en el poder durante los dos sexenios.

“Les importa más proteger a sus propios delincuentes que dar razón a las familias de desaparecidos. Llevamos 11 años exigiéndolo y nos salen con que lo único que han mandado es una carta, y cuando la presidenta se vio con el embajador de Estados Unidos, supuestamente se lo pidió (…). Este edificio es un elefante blanco donde trabaja cientos de inútiles que no saben qué hacen ahí.”

Frente a ese edificio, varios manifestantes pintaron las paredes con frases y retratos del expresidente Peña Nieto; Genaro Vázquez Osorio, exfiscal de Guerrero o Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República autor de la verdad histórica sobre el caso.

“Solo le pedimos a la presidenta Sheinbaum que, si tiene un poco de respeto por los padres y un poco de respeto por los estudiantes, ayude a resolver este caso y diga la verdad”, sentenciaron colectivos de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Estos hechos se consideran un crimen de Estado en el que participaron policías municipales y delincuentes, y en el que también estuvieron involucradas autoridades de otros niveles de gobierno, incluido el Ejército.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com