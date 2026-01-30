Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las secuelas de Mineápolis dejan al Departamento de Seguridad Nacional sumido en el caos

El caos en Mineápolis, EE. UU., revela una guerra interna de egos y mentiras que sume al gobierno en su peor crisis.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Zolan Kanno-Youngs y Hamed Aleaziz | The New York Times
30 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
La policía se prepara para avanzar contra los manifestantes reunidos frente al hotel donde se cree que se hospeda el alto cargo de la Patrulla Fronteriza.
La policía se prepara para avanzar contra los manifestantes reunidos frente al hotel donde se cree que se hospeda el alto cargo de la Patrulla Fronteriza.
Foto: EFE - CRAIG LASSIG

El creciente juego de acusaciones en torno a la gestión del gobierno de Donald Trump de la muerte perpetrada por las autoridades fronterizas en Mineápolis esta semana ha puesto de manifiesto las luchas internas por el poder dentro del Departamento de Seguridad Nacional con relación a la amplia campaña de represión migratoria del presidente Trump, y ha sumido al departamento en lo que funcionarios actuales y anteriores consideran una grave crisis.

En los días transcurridos desde que agentes federales dispararon mortalmente contra un enfermero...

Por Zolan Kanno-Youngs y Hamed Aleaziz | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Minnesota

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.