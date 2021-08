La amenaza fue subida a redes sociales y es miedosa. La hace un grupo de siete hombres armados y enmascarados, supuestamente miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, quien habría hecho las amenazas a los medios Milenio, El Universal, Televisa y en particular a la periodista Azucena Uresti.

(Más de las noticias del Mundo en: www.elespectador.com/mundo/)

En el impactante video, que se hizo viral en México, el delincuente que se identifica como Rubén Oseguera, jefe del CJNG, se dirige a los periodistas y les critica su parcialidad a la hora de hacer coberturas relacionadas con la situación en Michoacán. “No se ladeen para un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero”, dice el hombre al que las autoridades identifican como “el Mencho”.

Le puede interesar: La guerra entre el gobierno y el cartel más poderoso de México

El hombre que habla en el video en nombre del CJNG amenaza directamente a una periodista: “Azucena Uresti, si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí… Yo no soy cobracuotas ni extorsiono”, dice supuestamente “el Mencho” al referirse a la periodista de la revista Milenio.

La acusa a ella, y al medio, de ser parcial con los grupos de autodefensa en Michoachán, la insulta en reiterada ocasiones y le dice que está orgulloso de ser narcotraficante.

¿Quién es Azucena Uresti?

Azucena Uresti Mireles trabaja actualmente para el grupo de medios Milenio, del cual también participó en su creación. Según la prensa mexicana es una de las mujeres más influyentes de la televisión de ese país, a quien recuerdan los mexicanos por sus preguntas incisivas durante el primer debate presidencial de 2018.

Le puede interesar: Amenazas, agresiones y muerte, así es ser periodista en México

Desde hace varios años es la presentadora del noticiero de las 9 de la noche de Milenio, uno de los de más alta sintonía. Su carrera comienza como periodista para varios portales de internet y luego se convierte en productora de noticias para uno de los canales pioneros de transmisiones en la web.

La Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (Wan Ifra) emitieron un comunicado en el que rechazan, de manera enérgica, las amenazas contra Uresti y otros medios de comunicación.

“Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación. En muchas regiones del país, acciones como la vista ayer han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio.”, señala el comunicado.

Le puede interesar: Los diez carteles más peligrosos de México

México es uno de los países más peligrosos para la prensa con más de un centenar de comunicadores asesinados desde el año 2000, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (defensoría).

Este año se han registrado tres homicidios de reporteros, el más reciente de ellos el 22 de julio cuando fue ultimado Ricardo López, quien había denunciado amenazas en el estado de Sonora (norte).

Tan solo en 2020 fueron asesinados ocho periodistas, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Frontera. Más del 90% de los homicidios de reporteros en el país permanecen impunes, denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

El cartel más poderoso de México

De acuerdo con analistas y expertos en seguridad, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que nació en 2010, se convirtió en la organización criminal más poderosas de México; una calificación que ha ratificado en varias oportunidades el Departamento del Tesoro estadounidense.

Explican, que el crecimiento de este cartel, que tiene presencia fuerte en ocho estados mexicanos, creció en la sombra, mientras los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se dedicaban a golpear a las grandes organizaciones criminales de entonces, que eran Los Zetas y el Cartel de Sinaloa, sí, el de Joaquín “Chapo” Guzmán.

El CJNG creció en la sombra aprovechando los vacíos de poder que producía la fragmentación de las grandes corporaciones. El cartel retó en su momento al gobierno de Peña Nieto y hoy tiene en jaque al de Andrés Manuel López Obrador.

“Este cartel está intacto porque los jefes más renombrados siguen operando con toda la impunidad del mundo”, dicen expertos en seguridad. “Opera a sus anchas en Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Veracruz, pero también tiene presencia en Morelos, Guerrero y Michoacán. donde se disputa el territorio con carteles rivales”, señala Insight Crime.

La respuesta de López Obrador

“El gobierno tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados”, señaló en Twitter Jesús Ramírez, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información”, agregó.

El pdte. @lopezobrador_ reprobó las amenazas de la delincuencia contra la periodista Azucena Uresti y medios de comunicación. El @GobiernoMX defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Nuestra solidaridad con el gremio periodístico. No están sólos. pic.twitter.com/cNmTscs96h — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 10, 2021

Grupo Milenio dijo en un comunicado que “ejercer el oficio periodístico e informar sobre la violencia del crimen organizado en todos los niveles son un riesgo”, pero que mantendrá el “compromiso de seguirlo haciendo, de manera imparcial”.

También exigió “una pronta investigación que garantice la seguridad” de Uresti y el resto de su equipo.

Televisa, El Universal, la revista de investigación Proceso y organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa denunciaron en un comunicado conjunto que “los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas”.