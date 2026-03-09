Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las vacunas prometidas por Cuba que nunca llegaron a Colombia: el mito de la salud cubana

El Gobierno de Colombia celebró una “generosa donación” de Cuba en medio de la crisis por fiebre amarilla. Meses después, derechos de petición confirman que las dosis jamás ingresaron al país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
09 de marzo de 2026 - 06:13 p. m.
El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel (i) y el presidente de Colombia Gustavo Petro se saludan durante la inauguración de la cumbre del G77+China en 2023.
El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel (i) y el presidente de Colombia Gustavo Petro se saludan durante la inauguración de la cumbre del G77+China en 2023.
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

En abril de 2025, Colombia y toda la región atravesaban por una crisis de salud atípica: la fiebre amarilla, que suele estar controlada en zonas selváticas, saltó con fuerza a departamentos y ciudades más centrales. En nuestro caso el foco fue en Tolima, que tuvo una letalidad del 40 % en los casos reportados, y Huila. En Brasil fue Sao Paulo. La sorpresa vino no solo por la particularidad geográfica, sino porque en ese momento había denuncias constantes sobre la falta de biológicos en las regiones más críticas. Sin embargo, de repente...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Latinoamérica

Cuba

Colombia

México

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.