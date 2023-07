Exseguidora de Charles Manson queda libre luego de 53 años en prisión

En 1971, Leslie Van Houten fue condenada por dos cargos de asesinato y un cargo de conspiración para cometer asesinato. Foto: AP - AP - Stan Lim

Leslie Van Houten, exseguidora de Charles Manson, estuvo más de 50 años en prisión y acaba de quedar en libertad condicional. Cuando tenía 19 años, en compañía de otros miembros de la llamada familia Manson, irrumpió en la casa de Leno LaBianca y de su esposa, Rosemary, en Los Ángeles, California. Ambos fueron apuñalados decenas de veces el 10 de agosto de 1969, una noche después de que cinco personas fueran asesinadas en la casa del director de cine Roman Polanski, incluida su esposa embarazada, la actriz Sharon Tate. Van Houten, según dijo en una audiencia de 2002, inmovilizó a la señora LaBianca mientras que otro miembro de la familia Manson, Patricia Krenwinkel, la apuñaló en la clavícula. Charles D. Watson, otra persona que participó en el ataque, la apuñaló con una bayoneta ocho veces antes de que Van Houten la apuñalara en el abdomen de 14 a 16 veces.

En 1971, Van Houten fue condenada por dos cargos de asesinato y un cargo de conspiración para cometer asesinato. Inicialmente, fue sentenciada a muerte, pero su castigo se redujo a cadena perpetua cuando la pena capital fue prohibida en California al año siguiente. Tras más de cinco décadas en prisión, su abogada, Nancy Tetreault, dijo que en la madrugada del martes fue llevada a una vivienda de transición, en un lugar no revelado, se lee en The New York Times. “Tendrá que aprender a vivir en el mundo después de 53 años en prisión”, agregó Tetreault en una entrevista. “Eso llevará algún tiempo”.

Gavin Newsom, gobernador de California, quien intentó revertir la concesión de libertad condicional en tres ocasiones desde que asumió el cargo, decidió no hacer lo mismo esta vez. Un portavoz de su oficina aseguró: “El gobernador está decepcionado por la decisión del Tribunal de Apelaciones de liberar a la señora Van Houten, pero no emprenderá más acciones, ya que es poco probable que los esfuerzos para apelar más tengan éxito”. De hecho, en mayo pasado, una corte de apelaciones dejó sin efecto su último intento por bloquear la medida.

La mujer, ahora de 73 años, “tendrá un plazo máximo de libertad condicional de tres años, y después de un año habrá una revisión”, informó el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California en un comunicado. Desde 2016, la justicia estadounidense se había pronunciado cinco veces a favor de concederle la libertad condicional, pero el exgobernador de California, Jerry Brown, y su sucesor, Newsom, ejercieron su poder de veto. La decisión de dejarla en libertad condicional se tomó luego de que Van Houten mostrara “extraordinarios esfuerzos de rehabilitación, perspicacia, remordimiento, planes realistas de libertad condicional, apoyo de la familia y amigos, e informes institucionales favorables”.

