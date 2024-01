Liberan a colombiano retenido por siete días en México: esto dijo

Stevan Riaño abordando el vuelo que lo trajo de vuelta a Colombia luego de pasar siete días en las oficinas de Migración México en Cancún. Foto: El Tiempo

Cancún es una ciudad costera del estado de Quintana Roo ubicada en la península de Yucatán frente al mar caribe. Es el destino turístico más popular del país norteamericano.

Sin embargo, en la última semana se hizo noticia pero no por su playas o comida sino por la retención de un ciudadano colombiano en su aeropuerto.

¿Qué sucedió con el bogotano retenido en México?

El joven bogotano, Stevan Riaño Cepeda, cumplió 24 años en una sala del Aeropuerto Internacional de Cancún. Todo comenzó cuando su cuñada, Gina Rincón, quien vive en Miami, Estados Unidos, organizó unas vacaciones para ella, su pareja, su hermana y Stevan.

Al llegar a Cancún el jueves 18 de enero de 2024, Riaño no superó el filtro de Migración. “A él lo retuvieron apenas llegó. Nosotros fuimos los primeros días al Aeropuerto, pero nadie nos respondía. Conseguimos un abogado y nos ayudó a hacer un amparo para que en algún momento nos dieran explicaciones. Él nos dijo que eso que estaban haciendo con él es ilegal y que lo hacen por voluntad propia”, dijo Rincón al periódico El Tiempo en una entrevista.

Gina Rincón aseguró en sus redes sociales que al ver que pasaron tres días y su cuñado aún no salía del aeropuerto mexicano, decidieron contratar un abogado. Éste pasó un amparo, documento legal, para dar conocimiento de la situación a las autoridades competentes.

Sin embargo, desde que los funcionarios en Migración México supieron del amparo empeoraron el trato hacia el joven colombiano. “A él le insisten en que desista del amparo o le van a quitar la comida, le están diciendo que ‘se va a quedar 20 días’”, apuntó Gina.

Según relatos de Gina Rincón, esta no es un situación exclusiva de Stevan Riaño. “He hablado con dos personas a las que Stevan les dio mi número. Una de ellas me dijo que son al menos 30 colombianos los que están encerrados en el Aeropuerto de Cancún. Es una situación terrible la que estamos viviendo”, manifestó.

La cónsul de Colombia en Cancún fue contactada por Gina. La funcionaria pública le explicó a la mujer las razones por las que las autoridades en México tenían retenido a Riaño.

“La primera es que él iba con morral y no con una maleta de viaje. La segunda fue que él no traía tarjetas de crédito y eso es mentira, porque él las llevaba. Y la tercera fue que él no tenía un hotel pago y es mentira porque él llevaba la reserva del Airbnb, que ya estaba paga”, sostuvo Rincón en sus redes sociales.

¿Cómo logró salir de México?

Finalmente, y después de desistir del abogado, fue posible gestionar un boleto de regreso a Colombia para Stevan Riaño. El jueves 25 de enero se confirmó la presencia del joven bogotano de 24 años en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La cuñada del hombre retenido en territorio norteamericano dejó claro en sus redes sociales que Stevan regresaba a Colombia habiendo perdido peso, sin bañarse en siete días, agotado física y mentalmente, pero feliz de volver a su país.

El Gobierno de México declaró que le negó la entrada a Riaño supuestamente por no tener un documento que soportara un hospedaje, un vuelo de regreso y tampoco medios económicos de subsistencia.

Stevan Riaño y su familia negaron todas esta razones, soportándose en que los documentos presentados no fueron avalados por las autoridades migratorias.